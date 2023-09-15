В России ответили на просьбу ротации военных в Украине: "Никто не вернется"

Мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания так называемой "СВО" — ротация для них не предусмотрена. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена", — заявил Картаполов.

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Российский депутат "подсластил" горькую пилюлю, напомнив, что мобилизованным на войну в Украину россиянам положены отпуска через каждые шесть месяцев службы.

Напомним, что ранее в Госдуме сообщили, что армии России для выполнения поставленных Путиным задач необходимо пополнение в количестве полмиллиона военнослужащих. При этом российские власти стараются обходить тему возможной мобилизации, всеобщей или частичной, утверждая что смогут обойтись добровольцами-контрактниками. На днях Владимир Путин заявил, что их уже набралось 270 тысяч, сегодня глава РФ уточнил — есть уже 300 тысяч человек.

Украина также проводит активные мобилизационные мероприятия, о чем президента Украины Владимира Зеленского попросили военные. Новое пополнение необходимо для восполнения потерь и создания возможности продолжения украинского наступления или отражения контратакующего удара РФ.

Для этого Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о проверке всех решений военно-врачебных комиссий за последние полтора года. У властей есть обоснованные подозрения, что ВЛК за деньги "штамповали" заключения об инвалидности или непригодности к воинской службе.

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