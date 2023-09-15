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В России ответили на просьбу ротации военных в Украине: "Никто не вернется"

Плохую новость для мобилизованных на войну в Украине сообщили в российской Госдуме

сегодня, 19:53
Автор:
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Константин Куликов
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Мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания так называемой "СВО" — ротация для них не предусмотрена. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов. 

В России ответили на просьбу ротации военных в Украине: "Никто не вернется"

Андрей Картаполов

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена", — заявил Картаполов.


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Российский депутат "подсластил" горькую пилюлю, напомнив, что мобилизованным на войну в Украину россиянам положены отпуска через каждые шесть месяцев службы.

Напомним, что ранее в Госдуме сообщили, что армии России для выполнения поставленных Путиным задач необходимо пополнение в количестве полмиллиона военнослужащих. При этом российские власти стараются обходить тему возможной мобилизации, всеобщей или частичной, утверждая что смогут обойтись добровольцами-контрактниками. На днях Владимир Путин заявил, что их уже набралось 270 тысяч, сегодня глава РФ уточнил — есть уже 300 тысяч человек.

Украина также проводит активные мобилизационные мероприятия, о чем президента Украины Владимира Зеленского попросили военные. Новое пополнение необходимо для восполнения потерь и создания возможности продолжения украинского наступления или отражения контратакующего удара РФ.

Для этого Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о проверке всех решений военно-врачебных комиссий за последние полтора года. У властей есть обоснованные подозрения, что ВЛК за деньги "штамповали" заключения об инвалидности или непригодности к воинской службе.

Тем временем, Суровикина заметили на другом континенте.

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