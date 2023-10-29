Спасено более 1000 кошек: из домашних питомцев должны были сделать колбаски и продавать их на рынке

В Китае собирались пустить на мясо более 1000 кошек. Фото из открытых источников

Китайские активисты и зоозащитники смогли спасти около тысячи кошек, которых должны были отправить на бойню и продавать как мясо из свинины и баранины на местных рынках.

В начале октября китайские зоозащитники обнаружили пустые ящики, в которых находилось около 20 кошек. Они начали исследовать, куда исчезли коты и наткнулись на автомобиль. Активисты несколько дней исследовали, по каким путям ездит машина, перехватили ее и вызвали полицию. Полиция обнаружила более 1000 живых кошек в грузовике.

Активисты рассказали, что кошек везли на бойню, где их должны были зарезать. Из кошачьего мяса планировали готовить шашлыки, колбасы под видом баранины, свинины или говядины. Оказывается, что в Китае кошачье мясо стоит 4,50 юаня за кг (около 20 грн), тогда как баранину на рынке можно продать за 30 юаней (около 150 грн).

"Продавая мясо кошек весом около 2-3 кг как баранину или свинину, дилеры получают всю разницу в цене как прибыль", – рассказал китайский активист.

Сейчас большинство спасенных кошек попали в приют для животных. Активисты фотографируют животных и описывают подробности в интернете, чтобы их владельцы смогли найти своих домашних питомцев, которые были похищены. Кроме того, специальная комиссия совершит несколько визитов к новым владельцам, чтобы проверить состояние животного.

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