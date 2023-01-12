Названы популярные угощения, которые опасны для домашних животных

К сожалению, очень часто ветеринарным врачам приходится буквально спасать домашних животных, которых хозяева решили "угостить" лакомствами со своего стола. Угощения, опасные для домашних животных/ Иллюстрационное фото

Люди часто хотят побаловать своих любимцев и дают им со стола вкусную, по их мнению еду. Зачастую это происходит в период праздников, когда столы "ломятся" от переизбытка блюд. Специалисты решили еще раз напомнить владельцам домашних животных о том, что некоторые из таких "вкусняшек" могут привести к очень плачевным последствиям и даже лишить вашего питомца жизни. Хлебобулочные изделия, которые содержат дрожжи, нужно держать подальше от своих питомцев. Животные от брожения дрожжей и образовавшегося в желудке этанола могут получить метаболический ацидоз, который может вызвать внезапное падение уровня глюкозы в крови, угнетение дыхания, судороги и остановку сердца.



Лук-порей, лук-шалот и еще чеснок для собак и кошек ядовиты. При попадании в организм они могут вызвать гемолитическую анемию — снижение количества эритроцитов.



Свежий виноград и изюм, содержат винную кислоту, и при их употреблении может случиться острое заболевание почек у животного.



Шоколад токсичен как для собак, так и для кошек. Ни в коем случае не предлагайте шоколад своим питомцам, ибо рискуете потом столкнуться с серьезными проблемами.



Жареное мясо. У домашних животных, которые потребляют слишком много жиров ( читай — жареного мяса) может развиться панкреатит и воспаление поджелудочной железы. При отсутствии же адекватного лечения панкреатит повреждает другие органы, такие как почки и печень, и вызывает повышенную свертываемость крови. Домашние животные с панкреатитом не живут долго, увы.

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