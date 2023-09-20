Вернется ли население Украины к цифре в 52 млн украинцев: ответ Института демографии

По оптимистическим прогнозам Института демографии в 2033 году на территории Украины будет проживать не более 35 млн человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Укринформ.

Население Украины в 2033 году будет на уровне 35 млн. человек. Фото из открытых источников

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время встречи "Визия-2033" рассказала, какую демографическую ситуацию следует ожидать в Украине через 10 лет. По ее словам, Украина не сможет вернуться к рекордному показателю численности населения.

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"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда", – сказала Либанова.

Директор Института демографии считает, что в случае победы Украины в войне и возвращении всех территорий населения страны будет около 35 млн человек.

"По наиболее оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года", – говорит Элла Либанова.

Либанова подчеркнула, что украинцы массово выезжают из Польши и едут дальше на запад, в частности, в Нидерланды, Чехию и Германию. Директор Института демографии объясняет, что чем дальше находится беженец, тем меньше шансов, что эти люди вернутся в Украину. Таким образом, Либанова считает, что главная задача правительства страны, это создать стимулы для возвращения украинцев.

Напомним, что в настоящее время в Украине по разным оценкам проживает 30-33 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинских беженцев хотят навсегда остаться в Польше.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово покидают Польшу, однако большинство не возвращается в Украину.