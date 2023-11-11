В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана

Власти Исландии в субботу, 11 ноября, эвакуировали тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе страны из-за угрозы извержения вулкана. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Эйяфьядлайёкюдль - один из самых известных вулканов Исландии

Эвакуация населенного пункта началась после того, как Исландское метеорологическое управление предупредило о "значительных изменениях" в сейсмической активности на полуострове Рейкьянес, где расположен одноименный вулкан. Метеорологи предположили, что скопление магмы под землей может выйти на поверхность и достичь Гриндавика, где проживают более три тысячи человек. По данным ученых, извержение может произойти в течение нескольких дней, однако на данном этапе невозможно определить, где и когда именно это случится.

С конца октября на Рейкьянесе было зарегистрировано 24 000 подземных толчков, из них почти 800 — 10 ноября.

Агентство гражданской защиты Исландии приказало жителям Гриндавика покинуть город. В то же время оно отметило, что это не экстренная эвакуация, и призвало сохранять спокойствие.

С 2021 года на полуострове вдалеке от населенных произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022-го и в июле 2023 года.

Большая часть Исландии – это вулканическое плато, поднимающееся не выше, чем на 2000 метров над уровнем моря. Благодаря этому, весь остров покрыт действующими вулканами, геотермальными источниками и лавовыми полями. Самые известные из них — Эйяфьядлайёкюдль и Гекла.

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