Нашествие мигрантов повлекло за собой кризис: их больше чем жителей острова

На итальянский остров Лампедуза прибывает все больше мигрантов. За последние несколько дней их появилось более 8 тысяч. Итальянские политики обращаются к международной помощи для борьбы с продолжающимся кризисом.

Мигранты на острове Лампедуза. Фото из открытых источников

Итальянский остров Лампедуза, расположенный в 200 км от Туниса, стал временным убежищем для мигрантов из Африки. На остров за два дня прибыло более 8 тыс. человек на 200 лодках, что превысило количество местных жителей, которых на острове проживает около 6,2 тыс. человек.

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Центр мигрантов, который расположен на острове, не имеет возможности принять всех, ведь он рассчитан всего на 400 мест. Власти острова обратились к премьеру Италии Джорджии Мелони. А представители власти просят поддержки у других стран и международных организаций.

"Италия нуждается в международной помощи в связи с новой волной миграционного кризиса", — заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Власти острова Лампедуза заявили, что ее главным приоритетом является уменьшение количества мигрантов и возможна их передача в Сицилию. Итальянские СМИ сообщают, что некоторые мигранты из-за отсутствия пищи и воды вели себя крайне агрессивно.

По данным Министерства внутренних дел Италии, в 2023 году в Италию прибыло уже 116 тыс. мигрантов и беженцев, тогда как за аналогичный период 2022 года было зафиксировано 63 тыс. человек.

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