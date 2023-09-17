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Нашествие мигрантов повлекло за собой кризис: их больше чем жителей острова

Италия испытала значительное давление от мигрантов из Африки. На один остров прибыли тысячи беженцев.

сегодня, 13:27
Автор:
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Slava Kot
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На итальянский остров Лампедуза прибывает все больше мигрантов. За последние несколько дней их появилось более 8 тысяч. Итальянские политики обращаются к международной помощи для борьбы с продолжающимся кризисом. 

Нашествие мигрантов повлекло за собой кризис: их больше чем жителей острова

Мигранты на острове Лампедуза. Фото из открытых источников

Итальянский остров Лампедуза, расположенный в 200 км от Туниса, стал временным убежищем для мигрантов из Африки. На остров за два дня прибыло более 8 тыс. человек на 200 лодках, что превысило количество местных жителей, которых на острове проживает около 6,2 тыс. человек.


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Центр мигрантов, который расположен на острове, не имеет возможности принять всех, ведь он рассчитан всего на 400 мест. Власти острова обратились к премьеру Италии Джорджии Мелони. А представители власти просят поддержки у других стран и международных организаций.

"Италия нуждается в международной помощи в связи с новой волной миграционного кризиса", — заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Власти острова Лампедуза заявили, что ее главным приоритетом является уменьшение количества мигрантов и возможна их передача в Сицилию. Итальянские СМИ сообщают, что некоторые мигранты из-за отсутствия пищи и воды вели себя крайне агрессивно.

По данным Министерства внутренних дел Италии, в 2023 году в Италию прибыло уже 116 тыс. мигрантов и беженцев, тогда как за аналогичный период 2022 года было зафиксировано 63 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тысячи жителей Карибский остров Карти-Суйтупо должны покинуть свои дома и переселиться на материк. Их остров постепенно уходит под воду и становится непригодным для жизни.

Также "Комментарии" писали, сколько украинских беженцев хотят навсегда остаться в Польше.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-66830846
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Обсуждения

Так

сегодня, 12:37

В чому проблема? на баржу та висадити на берег додому,


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