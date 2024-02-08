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Эксперт назвала, с каких территорий беженцы будут массово заселять Украину после войны

Вера Балабух считает, что Украину будут заселяться климатические беженцы из Африки и Азии, которые будут искать убежища в нашей относительно благоприятной для изменения климата стране.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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После окончания войны в Украину могут массово прибывать климатические беженцы из Азии и Африки, заявила кандидат географических наук Вера Балабух. По словам климатической экспертки, уже сегодня в мире есть более 30 млн климатических беженцев, которые ищут убежища в разных странах.

Эксперт назвала, с каких территорий беженцы будут массово заселять Украину после войны

В Украине будут искать убежища климатические беженцы из Африки и Азии. Фото из открытых источников

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух считает, что Украину будут заселять климатические беженцы, ведь жизнь в нашей стране более благоприятна, чем в некоторых странах Азии и Африки.

Балабух отметила, что за последние 50 лет в мире было зарегистрировано около 12 тыс. масштабных климатических катастроф. Кроме того, почти половина населения Земли – 3,5 млрд человек, живет в местах, где последствия изменения климата более ощутимы, чем в Украине.

"Около 32,6 миллиона человек были вынуждены покинуть регионы их обитания, которые были поражены стихийными бедствиями – наводнениями, засухами, то есть стали климатическими беженцами. Очень надеюсь, что это явление не станет массовым, потому что, в конце концов, на нашей планете не так много мест, куда можно уйти от таких опасностей", – говорит климатолог.

По словам климатической экспертки, наиболее благоприятными для жизни регионами находятся в умеренных широтах, где расположена Украина.

"Несмотря на значительные изменения климата, которые наблюдаются на территории нашей страны, они не так катастрофичны, как в полярных и тропических широтах. Поэтому значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе", — сказала Вера Балабух.

Несмотря на демографический кризис в Украине Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова также утверждает, что украинцы не готовы к беженцам из Африки и Азии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотни жителей Кариб покидают свои дома. Их родной остров уходит под воду из-за изменения климата и повышения уровня воды в океане.

Также "Комментарии" писали, что в ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/interv-yu-klimatologom-viroyu-balabuh-1706691768.html
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