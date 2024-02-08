Эксперт назвала, с каких территорий беженцы будут массово заселять Украину после войны

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Slava Kot
После окончания войны в Украину могут массово прибывать климатические беженцы из Азии и Африки, заявила кандидат географических наук Вера Балабух. По словам климатической экспертки, уже сегодня в мире есть более 30 млн климатических беженцев, которые ищут убежища в разных странах.
В Украине будут искать убежища климатические беженцы из Африки и Азии. Фото из открытых источников
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух считает, что Украину будут заселять климатические беженцы, ведь жизнь в нашей стране более благоприятна, чем в некоторых странах Азии и Африки.
Балабух отметила, что за последние 50 лет в мире было зарегистрировано около 12 тыс. масштабных климатических катастроф. Кроме того, почти половина населения Земли – 3,5 млрд человек, живет в местах, где последствия изменения климата более ощутимы, чем в Украине.
По словам климатической экспертки, наиболее благоприятными для жизни регионами находятся в умеренных широтах, где расположена Украина.
Несмотря на демографический кризис в Украине Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова также утверждает, что украинцы не готовы к беженцам из Африки и Азии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотни жителей Кариб покидают свои дома. Их родной остров уходит под воду из-за изменения климата и повышения уровня воды в океане.
Также "Комментарии" писали, что в ООН подсчитали, сколько украинских беженцев планируют вернуться в Украину.
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