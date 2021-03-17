Зоны карантина в Украине: в "оранжевую зону" попали уже 16 областей

Карантин в Украине - фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 17 марта в "оранжевую зону" адаптивного карантина входят 16 областей и Киев. Вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера — 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "желтой зоне" карантина.

Норма госпитализации на более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

Киев — 90,3

Винницкая область — 136,5

Житомирская область — 111,9

Закарпатская область — 98,3

Ивано-Франковская область — 133,1

Киевская — 65,3

Николаевская область — 99,1

Одесская — 62,3

Хмельницкая область — 87,0

Черновицкая область — 99,4

Напомним, что ранее стало известно, что в Украине за последние сутки прививку от коронавируса получили еще 9840 людей. Также появился первый человек, который получил две дозы Covid-вакцины.

Как ранее сообщали "Комментарии", глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией.

Также Степанов сообщил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield).