Зоны карантина в Украине: в "оранжевую зону" попали уже 16 областей

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Лиза Снисар
В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 17 марта в "оранжевую зону" адаптивного карантина входят 16 областей и Киев. Вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера — 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
Карантин в Украине - фото из открытых источников
На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "желтой зоне" карантина.
Норма госпитализации на более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:
Киев — 90,3
Винницкая область — 136,5
Житомирская область — 111,9
Закарпатская область — 98,3
Ивано-Франковская область — 133,1
Киевская — 65,3
Николаевская область — 99,1
Одесская — 62,3
Хмельницкая область — 87,0
Черновицкая область — 99,4
Напомним, что ранее стало известно, что в Украине за последние сутки прививку от коронавируса получили еще 9840 людей. Также появился первый человек, который получил две дозы Covid-вакцины.
Как ранее сообщали "Комментарии", глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией.
Также Степанов сообщил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield).
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