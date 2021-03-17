Вакцинация в Украине: уже привили 71 923 украинца, один человек получил вторую дозу

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Лиза Снисар
В Украине прививку от коронавируса получили еще 9840 людей. Также появился первый человек, который получил две дозы Covid-вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава 17 марта.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Всего с начала вакцинации привили 71 923 человека.
За сутки наибольшее число привитых зафиксировали в Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее — в Житомирской области.
Ситуация по регионах:
Винницкая область — 480 прививок;
Волынская область — 130 прививок;
Днепропетровская область — 390 прививок;
Донецкая область — 640 прививок;
Житомирская область — 170 прививок;
Закарпатская область — 160 прививок;
Запорожская область — 250 прививок;
Ивано-Франковска область — 610 прививок;
Киевская область — 440 прививок;
Кировоградская область — 240 прививок;
Луганская область — 460 прививок;
Львовская область — 590 прививок;
г. Киев — 840 прививок;
Николаевская область — 270 прививок;
Одесская область — 450 прививок;
Полтавская область — 470 прививок;
Ровенская область — 260 прививок;
Сумская область — 340 прививок;
Тернопольская область — 600 прививок;
Харьковская область — 370 прививок;
Херсонская область — 700 прививок;
Хмельницкая область — 280 прививок;
Черновицкая область — 190 прививок;
Черниговская область — 340 прививок;
Черкасская область — 170 прививок.
Напомним, Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией.
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