Вакцинация в Украине: уже привили 71 923 украинца, один человек получил вторую дозу

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

В Украине прививку от коронавируса получили еще 9840 людей. Также появился первый человек, который получил две дозы Covid-вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава 17 марта.

Всего с начала вакцинации привили 71 923 человека.

"9 840 человек привиты против Covid-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинированы 1 дозой — 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) — 1 лица", — говорится в сообщении.

За сутки наибольшее число привитых зафиксировали в Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее — в Житомирской области.

Ситуация по регионах:

Винницкая область — 480 прививок;

Волынская область — 130 прививок;

Днепропетровская область — 390 прививок;

Донецкая область — 640 прививок;

Житомирская область — 170 прививок;

Закарпатская область — 160 прививок;

Запорожская область — 250 прививок;

Ивано-Франковска область — 610 прививок;

Киевская область — 440 прививок;

Кировоградская область — 240 прививок;

Луганская область — 460 прививок;

Львовская область — 590 прививок;

г. Киев — 840 прививок;

Николаевская область — 270 прививок;

Одесская область — 450 прививок;

Полтавская область — 470 прививок;

Ровенская область — 260 прививок;

Сумская область — 340 прививок;

Тернопольская область — 600 прививок;

Харьковская область — 370 прививок;

Херсонская область — 700 прививок;

Хмельницкая область — 280 прививок;

Черновицкая область — 190 прививок;

Черниговская область — 340 прививок;

Черкасская область — 170 прививок.

Напомним, Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией.