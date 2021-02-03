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Зеленского и еще нескольких чиновников могут вакцинировать вне очереди: в Минздраве объяснили почему (ВИДЕО)

Причина такого шага проста — популяризация вакцинации от коронавируса

сегодня, 09:47
Автор:

Вечканова Елена

Зеленского и еще нескольких чиновников могут вакцинировать вне очереди: в Минздраве объяснили почему (ВИДЕО)

Президента Зеленского могут вакцинировать вне очереди. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский может вакцинироваться от коронавируса раньше, чем предусматривалось графиком. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире передачи "Сніданок з 1+1".

У подобного решения есть простая причина: сегодня очень много людей отказывается от вакцинации. Ученые же убеждены, что для победы над коронавирусом следует сделать прививки минимум половине населения планеты. Именно поэтому вакцинация президента может стать примером для многих рядовых украинцев.

Вместе с Зеленским вакцину от COVID-19 вне очереди могут получить премьер-министр Денис Шмыгаль, а также сам глава Минздрава Максим Степанов. Только так, по мнению министра, удастся увеличить доверие населения к необходимости вакцинироваться от коронавируса.

"Мы хотим, чтобы процент украинцев, которым мы сделаем прививки, был не менее 60%", — авторитетно подчеркнул Степанов.

Почему говорится, что должностные лица получат вакцину вне очереди? Речь идет о бесплатных медпрепаратах для украинцев, вакцинация которыми записана Министерством здравоохранения в конкретный график. Календарь прививок от COVID-19 в Минздраве опубликовали несколько дней назад.

Зеленского и еще нескольких чиновников могут вакцинировать вне очереди: в Минздраве объяснили почему (ВИДЕО) - фото 2

Между тем, ориентировочно массовая вакцинация украинцев должна начаться немного раньше, чем через две недели — 15 февраля. Как сообщали "Комментарии", первыми препарат от коронавируса получат работники медицинских учреждений, которые спасают ковидных больных. Для прививки врачей используют американскую вакцину Phizer / BioTech, которую Украина получила благодаря участию в мировой инициативе COVAX.

Между тем на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже начали вакцинацию населения. Для этого используют российскую вакцину "Спутник V", хотя ее эффективность не подтверждена всеми клиническими исследованиями.


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Источник: https://t.me/stat_regions/734
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