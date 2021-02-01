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В «ДНР» и «ЛНР» начали вакцинацию от коронавируса: подробности

На оккупированных территориях Украины для вакцинации от коронавируса используют вакцину из РФ

сегодня, 16:41
Автор:

Вечканова Елена

1 февраля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области начали массово вакцинировать жителей от коронавируса. Информацию сообщает РИА-Новости.

В «ДНР» и «ЛНР» начали вакцинацию от коронавируса: подробности

В "ДНР" и "ЛНР" используют российскую вакцину. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что представители непризнанных Минздравов так называемых "ДНР" и "ЛНР" продвигают в массы российскую вакцину "Спутник V". Между тем первые партии вакцины должны были поступить на оккупированную территорию еще в январе. Суммарно на подконтрольной российским боевикам территории ожидается поставка более 135 тысяч доз вакцины.

СМИ информируют, что на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сейчас функционирует 17 пунктов, где рядовые граждане могут быть привиты. К слову, глава боевиков в "ДНР" Денис Пушилин отмечал, что и сам собирается вакцинироваться российским препаратом.

В первую очередь вакцину собираются предложить работникам медицинских учреждений, а также представителям местных правоохранительных органов.

Интересно, что за день до старта вакцинации в ОРДЛО представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что никаких поставок "Спутника V" на оккупированные украинские территории не будет осуществлено. Следовательно, возникает вопрос, откуда боевики получили соответствующие медицинские препараты.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Владимир Зеленский не намерен позволить использовать российскую вакцину для прививок украинцев. Он считает использование "Спутника V" неоправданным риском для жизни граждан, так как вакцина не прошла соответствующие проверки. Отказались от регистрации российского препарата и в Минздраве, несмотря на отчаянное сопротивление отдельных политических сил.

Тем не менее в Украину прибудут вакцины других производителей. По сообщению властей, массовая вакцинация медиков ориентировочно должна начаться 15 февраля.


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Источник: https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595515689.html
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