Записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет онлайн

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Вечканова Елена
После 10 февраля в Украине заработает сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. Новость, ссылаясь на слова главного санитарного врача Виктора Ляшко, разместил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Записаться на вакцинацию украинцы смогут онлайн. Фото из открытых источников
В целом украинцы будут иметь три варианта, как стать в очередь на получение вакцину от COVID-19:
• записаться у семейного врача;
• позвонить на горячую линию Центра первичной медико-санитарной помощи;
• зарегистрироваться на тематическом сайте.
Веб-ресурс планируют запустить после 10 февраля.
Кроме того, как утверждает главный санврач, украинцы не должны иметь проблем по вакцинации даже при отсутствии подписанных договоров с семейным врачом.
Как только это станет возможно, на территории запустят специальную коммуникационную кампанию. По ее сообщениям можно будет выяснить, где и когда будет проводиться вакцинация. Между тем, "Комментарии" подробно исследовали, сколько финансов Украины потратит на информационный ресурс о массовой вакцинации.
Кроме того, ориентировочно с 15 февраля в Украине начнут вакцинировать медиков, которые борются с коронавирусом. Для прививок врачей используют американскую вакцину Phizer, полученную благодаря мировой инициативе COVAX. Минздрав уже начали диалог с компанией-поставщиком.
Также на портале можно узнать, по каким причинам вакцину британского производства AstraZeneca не рекомендуют использовать для прививок пожилых людей. Такие ограничения касаются 55-летних и пожилых людей.
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