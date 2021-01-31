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Какую вакцину лучше не делать пожилым людям - врачи

Препаратом AstraZeneca не рекомендуют вакцинировать людей, которым более 55 лет

сегодня, 17:20
Автор:

Кириєнко Анна

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) сообщило, какую вакцину не стоит делать людям, которым более 55 лет. Об этом пишет издание Gazeta.ua.

Какую вакцину лучше не делать пожилым людям - врачи

Вакцина от коронавируса - кому лучше не делать. Фото: Gazeta.ru

По мнению итальянских специалистов, делать прививки пожилым людям британской вакциной AstraZeneca достаточно рискованно. К тому же она может не принести желаемого результата и защиты.

"Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca имеют уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов старше 55 лет, поскольку эта группа была представлена плохо", — говорится в заявлении на сайте агентства.

Поэтому итальянские врачи советуют использовать пожилым людям и лицам со слабым иммунитетом вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Британский препарат AstraZeneca рекомендуется использовать гражданам в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, что в феврале 2021 Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса американской компании Pfizer-BioNTech. Радостными новостями поделился главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Поступления вакцины стало возможным благодаря участию Украины в мировой инициативе COVAX. Первая партия будет содержать 117 000 доз необходимых лекарств. Сначала будут вакцинировать медицинских работников, которые непосредственно занимаются лечением коронавирусных больных.

Согласно словам министра здравоохранения Максима Степанова, массовая вакцинация украинцев также начнется в феврале, сразу после того, как в отечественные больницы поступят лекарства.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что более половины украинцев не готовы делать вакцинацию от коронавируса. Детали читайте в нашем материале.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/health/_nazvali-vakcinu-yaku-krasche-ne-robiti-litnim-lyudyam/1011747
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