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Вызывает ли COVID-19 болезнь Паркинсона: что говорит новое исследование

COVID-19 действительно может вызвать неврологические осложнения

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий

У многих людей коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме и может вызывать серьезные осложнения. Раньше ученые говорили о том, что обнаружили связь между COVID-19 и болезнью Паркинсона. А что говорит новое исследование?

Вызывает ли COVID-19 болезнь Паркинсона: что говорит новое исследование

коронавирус и болезнь Паркинсона (фото из открытых источников)

За время пандемии у трех человек после перенесенного вируса диагностировали болезнь Паркинсона — заболевание нервной системы, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга. Его обнаружили у двух мужчин (45 и 58 лет) и женщины (35 лет). У двух пациентов не было генетической предрасположенности к недугу, а третьему человеку тест не проводился. 

Исследователи говорят, что коронавирусная инфекция действительно может вызвать неврологические осложнения, это может быть связано с повреждением структур головного мозга или воспалительным процессом. Но говорить о том, что COVID-19 является причиной этой болезни пока говорить рано, потому что недостаточно для этого доказательств. 

Эксперты утверждают, что нет данных о неврологических симптомах этих пациентов до заболевания коронавирусом. Может быть такое, что болезнь Паркинсона у них начала развиваться раньше, а COVID-19 просто перевел ее в острую фазу. 

Напомним, что американские ученые в ходе исследования выяснили механизм попадания коронавируса в легкие и рассказали, почему он вызывает пневмонию, которая тяжело поддается лечению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-инфекционист Евгений Дубровский заявил, что коронавирусная инфекция негативно влияет на эмоциональное состояние человека, она способна вызвать сильную слабость, апатию и даже депрессивное состояние.


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Источник: https://bit.ly/2VBxwjo
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