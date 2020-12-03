kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19328.98

ETH/USD

609.97

LTC/USD

89.10

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина «Жить не хочется»: врач о влиянии коронавируса на психику
commentss НОВОСТИ Все новости

«Жить не хочется»: врач о влиянии коронавируса на психику

Врач сообщил, что ученые разделились на два лагеря в оценке влияния коронавируса на психику человека

сегодня, 13:43
Автор:

Таисия Ерохина

Ученые отмечают специфическое влияние коронавирусной болезни на психику человеку. Подробнее об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала "Украина 24".

«Жить не хочется»: врач о влиянии коронавируса на психику

Фото из открытых источников

Врач отмечает, что вирус действительно влияет на эмоциональное состояние человека и даже может вызвать депрессию.

"Все, кто переболел – друзья, коллеги – говорят, что это очень странное заболевание, — заявил Дубровский. — Вроде бы температура невысокая, но безумная слабость и вот такая апатия, что ничего не хочется: жить не хочется, не хочется ничего делать, ни думать, ни читать книгу".

При всем этом, внешне проявления заболевания у человека, по словам медика, "технически минимальные". Как рассказал Дубровский, у медиков есть две позиции по поводу того, как и почему коронавирус влияет на человеческую психику.

"Одни считают, что вирус нейротропный. И то, что мы теряем запах, нюх – это действие на нервную систему, на мозг, — сообщил врач. — Другие, оптимисты, не спешат такие выводы делать и говорят, что это проблемы с рецепторами в носовой и ротоглотке. Поэтому, наверное, не все так страшно".

Невропатологи, добавил эксперт, склоняются к мысли, что вирус действительно нейротропный, то есть – влияет на психику.

Напомним, врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем и назвал дату, когда вероятна "кончина" смертельной инфекции.

Как сообщалось ранее, медики озвучили угрожающий прогноз из-за повального приема антибиотиков. По прогнозам экспертов, в 2050 году из-за явления антибиотикорезистентности мы можем увидеть, как умирают от пневмонии наши внуки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/6265-vliyanie-koronavirusa-na-psihiku-izvestnyy-vrach-rasskazal-o-dvuh-versiyah
Теги:
comments

Обусуждения

Bujhm

сегодня, 13:59

Да это не вирус. Это наша власть так на психику влияет. зреет выбор - либо самому не жить, либо эту а власть жизни лишить.

Слава

сегодня, 13:53

Это не вирус нейротропный, это наший еб@ные СМИ нейротропные и занимаются издевательством и запугиванием людей. Цели? Это надо спросить у спонсоров сего безнаказанного шабаша. Идет информацинная война с целью превратить людей в запуганные и суицидальные овощи. Вероятно, чтобы легче было потом разрушить и захватить нашу страну.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ