«Жить не хочется»: врач о влиянии коронавируса на психику

Ученые отмечают специфическое влияние коронавирусной болезни на психику человеку. Подробнее об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала "Украина 24". Фото из открытых источников

Врач отмечает, что вирус действительно влияет на эмоциональное состояние человека и даже может вызвать депрессию.

"Все, кто переболел – друзья, коллеги – говорят, что это очень странное заболевание, — заявил Дубровский. — Вроде бы температура невысокая, но безумная слабость и вот такая апатия, что ничего не хочется: жить не хочется, не хочется ничего делать, ни думать, ни читать книгу".

При всем этом, внешне проявления заболевания у человека, по словам медика, "технически минимальные". Как рассказал Дубровский, у медиков есть две позиции по поводу того, как и почему коронавирус влияет на человеческую психику.

"Одни считают, что вирус нейротропный. И то, что мы теряем запах, нюх – это действие на нервную систему, на мозг, — сообщил врач. — Другие, оптимисты, не спешат такие выводы делать и говорят, что это проблемы с рецепторами в носовой и ротоглотке. Поэтому, наверное, не все так страшно".

Невропатологи, добавил эксперт, склоняются к мысли, что вирус действительно нейротропный, то есть – влияет на психику.

Напомним, врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем и назвал дату, когда вероятна "кончина" смертельной инфекции.

Как сообщалось ранее, медики озвучили угрожающий прогноз из-за повального приема антибиотиков. По прогнозам экспертов, в 2050 году из-за явления антибиотикорезистентности мы можем увидеть, как умирают от пневмонии наши внуки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!