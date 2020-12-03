«Жить не хочется»: врач о влиянии коронавируса на психику

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Таисия Ерохина
Ученые отмечают
специфическое влияние коронавирусной болезни на психику человеку. Подробнее об
этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала
"Украина 24". Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Врач отмечает, что вирус действительно влияет на эмоциональное состояние человека и даже может вызвать депрессию.
При всем этом, внешне проявления заболевания у человека, по словам медика, "технически минимальные". Как рассказал Дубровский, у медиков есть две позиции по поводу того, как и почему коронавирус влияет на человеческую психику.
Невропатологи, добавил эксперт, склоняются к мысли, что вирус действительно нейротропный, то есть – влияет на психику.
Напомним, врач спрогнозировал, сколько волн пандемии коронавируса нас ожидает в будущем и назвал дату, когда вероятна "кончина" смертельной инфекции.
Как сообщалось ранее, медики озвучили угрожающий прогноз из-за повального приема антибиотиков. По прогнозам экспертов, в 2050 году из-за явления антибиотикорезистентности мы можем увидеть, как умирают от пневмонии наши внуки.
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Bujhm
сегодня, 13:59
Да это не вирус. Это наша власть так на психику влияет. зреет выбор - либо самому не жить, либо эту а власть жизни лишить.
Слава
сегодня, 13:53
Это не вирус нейротропный, это наший еб@ные СМИ нейротропные и занимаются издевательством и запугиванием людей. Цели? Это надо спросить у спонсоров сего безнаказанного шабаша. Идет информацинная война с целью превратить людей в запуганные и суицидальные овощи. Вероятно, чтобы легче было потом разрушить и захватить нашу страну.