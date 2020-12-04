Американские ученые рассказали, почему при коронавирусе возникает пневмония, которую тяжело вылечить

Американские ученые рассказали механизм попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.

С момента попадания коронавируса в клетки легких, он быстро начинает питаться основными ресурсами клетки, необходимые для ее функционирования.



Кроме того, он "скрывается" в клетке от иммунной атаки организма и начинает размножаться. После того как человеческая клетка истощена, вирус переходит к другой и так далее. В этот момент на поврежденные человеческие клетки включается атака иммунитета — он убивает ее.



Также ученые обнаружили, что коронавирус вызывает значительное количество этих изменений уже через час после заражения и закладывает основу для полного захвата клеток легких хозяина.



Но есть хорошие новости: американские ученые, исследуя коронавирус, выяснили, что существуют лекарства, разработанные для лечения различных заболеваний, но также они подходят для борьбы с COVID-19. По мнению врачей, в данный момент существует 18 таких препаратов.

Ранее "Комментарии" писали о том, почему с пятого по десятый день болезни на COVID-19 особенно важно показаться врачу. С того момента, как возникают симптомы коронавирусной болезни, нужно наблюдать за изменениями температуры и уровня кислорода в крови, утверждают врачи. Это позволит медикам и больному оценить необходимость пребывания в больнице.

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