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Главная Новости Общество медицина Американские ученые рассказали, почему при коронавирусе возникает пневмония, которую тяжело вылечить
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Американские ученые рассказали, почему при коронавирусе возникает пневмония, которую тяжело вылечить

В этом играет роль способность вируса "прятаться" и функция организма на "самоуничтожение"

сегодня, 00:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Американские ученые рассказали механизм попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.

Американские ученые рассказали, почему при коронавирусе возникает пневмония, которую тяжело вылечить

С момента попадания коронавируса в клетки легких, он быстро начинает питаться основными ресурсами клетки, необходимые для ее функционирования.

Кроме того, он "скрывается" в клетке от иммунной атаки организма и начинает размножаться. После того как человеческая клетка истощена, вирус переходит к другой и так далее. В этот момент на поврежденные человеческие клетки включается атака иммунитета — он убивает ее.

Также ученые обнаружили, что коронавирус вызывает значительное количество этих изменений уже через час после заражения и закладывает основу для полного захвата клеток легких хозяина.

Но есть хорошие новости: американские ученые, исследуя коронавирус, выяснили, что существуют лекарства, разработанные для лечения различных заболеваний, но также они подходят для борьбы с COVID-19. По мнению врачей, в данный момент существует 18 таких препаратов.

Ранее "Комментарии" писали о том, почему с пятого по десятый день болезни на COVID-19 особенно важно показаться врачу. С того момента, как возникают симптомы коронавирусной болезни, нужно наблюдать за изменениями температуры и уровня кислорода в крови, утверждают врачи. Это позволит медикам и больному оценить необходимость пребывания в больнице.

Кроме того, портал стало известно о том, какой процент населения Украины перенес заболевания коронавирусом.



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Источник: https://www.bumc.bu.edu/busm/
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Обусуждения

Тато

сегодня, 00:28

Это не статья, а просто - пук.

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