Министр финансов рассказал, от чего зависит введение локдауна

Министр финансов Сергей Марченко рассказал от чего зависит введение локдауна. Об этом рассказал политик во время интервью "Интерфаксу".

Сергей Марченко - министр финансов, фото из открытых источников

"Из-за низких темпов вакцинации, риск всё-таки остаётся. Украинцы должны быть более осознанными в этом плане, ведь именно от этого зависит насколько быстро может быть введён локдаун. Я уверен, что именно сейчас украинская медицинская система готова к подобным потрясениям" — рассказывает министр.

Сам же Сергей Марченко делится, что уже вакцинировался вместе со своей семьёй и родителями.

"Мы закупили достаточное количество вакцин. Это, примерно, 40 млн доз. Планируем пока использовать их" — отвечал министр на вопрос о выделении бюджета на вакцины в следующем году.

Также, напомним, что адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября. Это связано с ростом количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти анализируют все возможные сценарии в дальнейшем, поэтому активно готовят больницы к возможному росту больных. Также власти позаботились о том, чтобы иметь в резерве 15 тысяч кислородных концентраторов. Это даст возможность проводить медикаментозное лечение украинцев на амбулаторном этапе. Также, Шмыгаль отметил, что пока план выполнен на 100%.

К слову, в Министерстве здравоохранения рассказали, что карантин могут усилить в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей. Сейчас же по всей Украине действуют ограничения "зелёного" уровня.

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