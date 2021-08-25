logo
Русский Українська

BTC/USD

48446.69

ETH/USD

3185.19

LTC/USD

176.48

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Министр финансов рассказал, от чего зависит введение локдауна
commentss НОВОСТИ Все новости

Министр финансов рассказал, от чего зависит введение локдауна

Марченко заявил, что темпы вакцинации населения должны ускориться

сегодня, 15:45
Автор:

Татьяна Каптур

Министр финансов Сергей Марченко рассказал от чего зависит введение локдауна. Об этом рассказал политик во время интервью  "Интерфаксу".

Министр финансов рассказал, от чего зависит введение локдауна

Сергей Марченко - министр финансов, фото из открытых источников

"Из-за низких темпов вакцинации, риск всё-таки остаётся.  Украинцы должны быть более осознанными в этом плане, ведь именно от этого зависит насколько быстро может быть введён локдаун. Я уверен, что именно сейчас украинская медицинская система готова к подобным потрясениям" — рассказывает министр.

Сам же Сергей Марченко делится, что уже вакцинировался вместе со своей семьёй и родителями.

"Мы закупили достаточное количество вакцин. Это, примерно, 40 млн доз. Планируем пока использовать их" — отвечал министр на вопрос о выделении бюджета на вакцины в следующем году.

Также, напомним, что адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября. Это связано с ростом количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти анализируют все возможные сценарии в дальнейшем, поэтому активно готовят больницы к возможному росту больных. Также власти позаботились о том, чтобы иметь в резерве 15 тысяч кислородных концентраторов. Это даст возможность проводить медикаментозное лечение украинцев на амбулаторном этапе. Также, Шмыгаль отметил, что пока план выполнен на 100%.

К слову, в Министерстве здравоохранения рассказали, что карантин могут усилить в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей. Сейчас же по всей Украине действуют ограничения "зелёного" уровня.

Читайте, также, на портале "Комментарии" о том, будет ли Украина закрывать границы в связи с распространением штамма "Дельта".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/763801.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ