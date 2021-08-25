Министр финансов рассказал, от чего зависит введение локдауна

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Татьяна Каптур
Министр финансов Сергей Марченко рассказал от чего зависит введение локдауна. Об этом рассказал политик во время интервью "Интерфаксу".
Сергей Марченко - министр финансов, фото из открытых источников
Сам же Сергей Марченко делится, что уже вакцинировался вместе со своей семьёй и родителями.
Также, напомним, что адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября. Это связано с ростом количества новых случаев инфицирования коронавирусом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти анализируют все возможные сценарии в дальнейшем, поэтому активно готовят больницы к возможному росту больных. Также власти позаботились о том, чтобы иметь в резерве 15 тысяч кислородных концентраторов. Это даст возможность проводить медикаментозное лечение украинцев на амбулаторном этапе. Также, Шмыгаль отметил, что пока план выполнен на 100%.
К слову, в Министерстве здравоохранения рассказали, что карантин могут усилить в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей. Сейчас же по всей Украине действуют ограничения "зелёного" уровня.
Читайте, также, на портале "Комментарии" о том, будет ли Украина закрывать границы в связи с распространением штамма "Дельта".
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