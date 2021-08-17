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В Минздраве рассказали, при каких условиях усилят карантин в Украине

В стране будет установлен "желтый" уровень, в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей

сегодня, 09:12
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве здравоохранения рассказали, в каком случае страна вернется в "желтую" зону эпидопасности. Сейчас же на всей территории Украины действуют ограничения "зеленого уровня". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook. 

В Минздраве рассказали, при каких условиях усилят карантин в Украине

В Минздраве рассказали, при каких условиях усилят карантин в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что в стране будет установлен "желтый" уровень в случае наличия в течение трех дней подряд одного из этих показателей: 

-  количество новых случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч населения за последние две недели — больше чем 75; 

- коэффициент выявления случаев COVID-19 — более 4%; 

- количество тестирования на протяжении недели на 100 тысяч человек — менее 300; 

- основания для установления "красной" зоны карантина есть хотя бы одной области. 

В Министерстве здравоохранения также напомнили, какие ограничения действуют на том или ином уровнях эпидемической опасности. 

В Минздраве рассказали, при каких условиях усилят карантин в Украине - фото 2

Напомним, что правительство Украины решило продлить адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что информация об отмене образовательного процесса, а также переносе старта учебного года с 1 сентября на более поздние сроки в связи с пандемией коронавируса в стране не является достоверной. По словам главы Минобразования Сергея Шкарлета, при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Министр также разъяснил, что заведения образования, которые находятся на "зеленом" уровне эпидопасности, будут работать в очной форме, придерживаясь рекомендаций Министерства здравоохранения. 



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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/1923423617820734/
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