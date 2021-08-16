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Главная Новости Общество наука и обучение В Минобразования разъяснили порядок обучения школьников с 1 сентября
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В Минобразования разъяснили порядок обучения школьников с 1 сентября

В Министерстве образования и науки Украины опровергают фейки о переносе учебного года.

сегодня, 13:12 comments1261
Автор:

Лилия Боровая

Информация об отмене учебного процесса, а также переносе старта учебного года с 1 сентября на более поздние сроки является ложной. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства образования и науки Украины.

В Минобразования разъяснили порядок обучения школьников с 1 сентября

Школьники во время карантина, фото из открытых источников

"При любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение", — в эфире одного из телеканалов накануне заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Также чиновник пояснил, что учебные заведения, которые находятся в "зеленой" эпидемиологичекой зоне будут работать в очной форме, придерживаясь рекомендаций Минздрава Украины.

Тем не менее, Сергей Шкарлет не исключает, что и при более высоких показателях заболеваемости коронавирусом школы смогут работать очно или очно-заочно после того, как будут вакцинированы не менее 80% педагогов. Вакцинация работников образования, как и всех украинцев является исключительно добровольной. Тем не менее, министр акцентирует, что педагоги получили возможность вакцинироваться еще в первой волне, вместе с медиками и военнослужащими.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, по состоянию на 15 июля, уже вакцинировалось около 35% работников сферы образования.

Родителей учащихся призывают не поддаваться панике из-за неподтвержденной информации, то и дело появляющейся в социальных сетях, а также напоминают, что официальные страницы Министерства присутствуют во всех наиболее популярных ресурсах. 




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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/stop-fejk-informaciya-shodo-skasuvannya-osvitnogo-procesu-z-1-veresnya-ye-nedostovirnoyu
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