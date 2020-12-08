Врачи назвали причину массовой госпитализации в Индии

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Татьяна Лозовенко
Медики и ученые считают, что причиной массовых смертей в Индии может быть отравление хлорорганическими веществами. Об этом сообщают издания India Today и The News Minute.
Больница в Индии
По данным India Today, такую версию агентству PTI озвучили эксперты ведущих научных учреждений Индии, которые взяли анализы у больных. Отмечено, что нужно больше времени для проведения исследований. Хлорорганические пестициды — это хлорированные углеводороды, используемые в сельском хозяйстве и в борьбе с комарами.
Поскольку загрязнение воды исключается как причина, ученые теперь сосредоточились на других химических агентах, которые могли привести к вспышке. Как сообщили изданию источники в Департаменте медицины и здравоохранения, образцы воды и молока были отправлены в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде для анализа содержания тяжелых металлов.
Напомним, недавно стало известно, что Германия начнет массовую вакцинацию в первые дни нового года. Об этом сообщили в офисе Ангелы Меркель.
Ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты Pfizer составили свою схему распознавания симптомов коронавируса, чтобы отличить его от простуды и гриппа. Кроме того, вчера, 7 декабря, Великобритания презентовала новые "СOVID-паспорта", которые должен получить каждый, кто прошел вакцинацию. На удостоверении размером с кредитную карту указан тип вакцины, номер партии и дата введения. Сообщение на карте, выделенное жирным шрифтом, напоминает пациентам о необходимости зафиксировать дату получения контрольной дозы вакцины. Личная информация пациента зарегистрирована в базе данных NHS.
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