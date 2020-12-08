kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.12.2020

BTC/USD

18825.00

ETH/USD

575.07

LTC/USD

80.77

НБУ 08.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Врачи назвали причину массовой госпитализации в Индии
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали причину массовой госпитализации в Индии

Поскольку загрязнение воды исключается как причина, ученые теперь сосредоточились на других химических агентах, которые могли привести к вспышке

сегодня, 12:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Медики и ученые считают, что причиной массовых смертей в Индии может быть отравление хлорорганическими веществами. Об этом сообщают издания India Today и The News Minute.

Врачи назвали причину массовой госпитализации в Индии

Больница в Индии

По данным India Today, такую версию агентству PTI озвучили эксперты ведущих научных учреждений Индии, которые взяли анализы у больных. Отмечено, что нужно больше времени для проведения исследований. Хлорорганические пестициды — это хлорированные углеводороды, используемые в сельском хозяйстве и в борьбе с комарами. 

Поскольку загрязнение воды исключается как причина, ученые теперь сосредоточились на других химических агентах, которые могли привести к вспышке. Как сообщили изданию источники в Департаменте медицины и здравоохранения, образцы воды и молока были отправлены в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде для анализа содержания тяжелых металлов. 

Напомним, недавно стало известно, что Германия начнет массовую вакцинацию в первые дни нового года. Об этом сообщили в офисе Ангелы Меркель. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты Pfizer составили свою схему распознавания симптомов коронавируса, чтобы отличить его от простуды и гриппа. Кроме того, вчера, 7 декабря, Великобритания презентовала новые "СOVID-паспорта", которые должен получить каждый, кто прошел вакцинацию. На удостоверении  размером с кредитную карту указан тип вакцины, номер партии и дата введения. Сообщение на карте, выделенное жирным шрифтом, напоминает пациентам о необходимости зафиксировать дату получения контрольной дозы вакцины. Личная информация пациента зарегистрирована в базе данных NHS.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.indiatoday.in/india/story/andhra-pradesh-eluru-mysterious-disease-cause-chemical-pesticides-update-1747655-2020-12-08
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ