COVID-паспорт: как выглядит "коронавирусная" ID-карта пациента - обзор

На удостоверении размером с кредитную карту указан тип вакцины, номер партии и дата введения. Сообщение на карте, выделенное жирным шрифтом, напоминает пациентам о необходимости зафиксировать дату получения контрольной дозы вакцины. Личная информация пациента зарегистрирована в базе данных NHS. Об этом пишет Daily Mail, перед началом массовой вакцинации в Великобритании

COVID-паспорт

Пока неясно, будут ли новые карты Covid обязательными для всех. Министр здравоохранения Великобритании Уэльс Воан Гетинг сказал, что удостоверение "размером с кредитную карту" будет простым в использовании и нужно для напоминания о получении контрольной дозы.

"Они будут служить напоминанием о второй дозе и типе вакцины, а также предоставят информацию о том, как сообщать о побочных эффектах".

Критики опасаются, что карты — это шаг к утверждению "неприкосновенности" некоторых граждан. Многие полагают, что вскоре они могут стать обязательными. Кроме того, карту можно подделать из-за отсутствия фотографии и детальной информации.

Напомним, Китай начал вакцинацию в Индонезии, не закончив испытание вакцины. По словам президента Джокови, вакцина все еще нуждается в оценке Агентства по контролю за продуктами и лекарствами страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает подготовку к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия объявила о вакцинации "в первые дни нового года". Об этом заявил представитель офиса Ангелы Меркель вчера, 6 декабря.

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