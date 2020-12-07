kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19234.03

ETH/USD

597.08

LTC/USD

86.00

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина COVID-паспорт: как выглядит "коронавирусная" ID-карта пациента - обзор
commentss НОВОСТИ Все новости

COVID-паспорт: как выглядит "коронавирусная" ID-карта пациента - обзор

Пока неясно, будут ли новые карты обязательными для всех

сегодня, 13:36
Автор:

Татьяна Лозовенко

На удостоверении  размером с кредитную карту указан тип вакцины, номер партии и дата введения. Сообщение на карте, выделенное жирным шрифтом, напоминает пациентам о необходимости зафиксировать дату получения контрольной дозы вакцины. Личная информация пациента зарегистрирована в базе данных NHS. Об этом пишет Daily Mail, перед началом массовой вакцинации в Великобритании

COVID-паспорт: как выглядит "коронавирусная" ID-карта пациента - обзор

COVID-паспорт

Пока неясно, будут ли новые карты Covid обязательными для всех. Министр здравоохранения Великобритании Уэльс Воан Гетинг сказал, что удостоверение "размером с кредитную карту" будет простым в использовании и нужно для напоминания о получении контрольной дозы. 

"Они будут служить напоминанием о второй дозе и типе вакцины, а также предоставят информацию о том, как сообщать о побочных эффектах".

Критики опасаются, что карты — это шаг к утверждению "неприкосновенности" некоторых граждан. Многие полагают, что вскоре они могут стать обязательными. Кроме того, карту можно подделать из-за отсутствия фотографии и детальной информации.

Напомним, Китай начал вакцинацию в Индонезии, не закончив испытание вакцины. По словам президента Джокови, вакцина все еще нуждается в оценке Агентства по контролю за продуктами и лекарствами страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает подготовку к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия объявила о вакцинации "в первые дни нового года". Об этом заявил представитель офиса Ангелы Меркель вчера, 6 декабря.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9025461/First-look-new-NHS-Covid-19-vaccination-identity-card.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ