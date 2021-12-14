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Врач рассказала, кому нужна третья доза вакцины от COVID-19

Специалист отметила, что существует две разновидности третьей дозы вакцины против коронавируса

сегодня, 14:36
Автор:

Елизавета Черных
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В Украине разрешено введение третьей дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, кому необходима дополнительная прививка. 

Врач рассказала, кому нужна третья доза вакцины от COVID-19

Врач рассказала, кому нужна третья доза вакцины от COVID-19 - фото из открытых источников

По словам медика, существует две разновидности третьей дозы. Первая — как раз та, о которой и идет речь, дополнительная. Эта прививка показана людям, иммунная система которых недостаточно сильная. Вторая — бустерная доза, которую позже будут вводить всем остальным, у кого нет описанного состояния.

"Врачи не будут специально предлагать предварительно сделать анализ на антитела, но каждый человек может по желанию сделать. Или врач скажет, а человек сам будет решать, делать исследование или просто сделать третью прививку", — пояснила Мухарская. 

Напомним, что по словам главного санврача Украины Игоря Кузина, получить дополнительную прививку смогут отдельные категории украинцев. В частности, речь идет о гражданах с онкозаболеваниями, ВИЧ, которые после трансплантации органов и другие. Дополнительную прививку будут вводить через 28-90 дней после второй дозы препарата, независимо от типа вакцинации. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что британские ученые пришли к выводу, что полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания не дают гарантий защиты от новой мутации "Омикрон", которая уже активно распространяется по всему миру. 

Читайте также на портале — в Украине есть риск повторной коронавирусной волны в связи со стремительным распространением заболеваемости в Европе. Сейчас в ЕС фиксируют наибольшее количество пациентов за все время пандемии. 



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Источник: https://news.u24.ua/obshestvo-news/14971-komu-nuzhna-tretya-privivka-ot-covid-19-razyasnenie-ot-vracha
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