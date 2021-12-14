В Украине заявили об угрозе повторной вспышки COVID-19: в каких регионах наибольший риск

В связи с тем, что в европейских странах сегодня наибольший за весь период коронавирусной пандемии уровень заболеваемости, в Украине появляется риск новой волны COVID-19. Такое мнение озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге, пишет РБК-Украина.

В Украине заявили об угрозе повторной вспышки COVID-19 - фото из открытых источников

Специалист отметил, что ситуация в странах Европы, где зафиксировали вспышку заболеваемости, постепенно улучшается, однако она начала распространяться на другие страны.

"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины — это западная часть", -отметил Ганиченко.

По словам эксперта, тому есть две основные причины: низкий уровень вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией — Закарпатская и Волынская.

Напомним, что специалисты KSE уже озвучивали прогноз касаемо новой коронавирусной вспышки в нашей стране в январе 2022 года. По словам Ганиченко, волне заболеваемости предшествует активное увеличение заболевших в европейских странах, а также выявление новой мутации вируса "Омикрон".

Ранее "Комментарии" писали, что полный курс вакцинации не может гарантировать организму защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Две дозы вакцины формируют иммунитет с тем количеством антител, которое недостаточно для того, чтобы стать щитом на пути к попаданию нового вируса в организм. Также недостаточно антител в организме переболевших недавно коронавирусом. Есть очень большой риск заразиться. К такому выводу пришли британские ученые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!