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В Украине заявили об угрозе повторной вспышки COVID-19: в каких регионах наибольший риск

Коронавирусная волна из Европы начала перебрасываться на другие страны

сегодня, 11:34
Автор:

Елизавета Черных
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В связи с тем, что в европейских странах сегодня наибольший за весь период коронавирусной пандемии уровень заболеваемости, в Украине появляется риск новой волны COVID-19. Такое мнение озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге, пишет РБК-Украина. 

В Украине заявили об угрозе повторной вспышки COVID-19: в каких регионах наибольший риск

В Украине заявили об угрозе повторной вспышки COVID-19 - фото из открытых источников

Специалист отметил, что ситуация в странах Европы, где зафиксировали вспышку заболеваемости, постепенно улучшается, однако она начала распространяться на другие страны. 

"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины — это западная часть", -отметил Ганиченко. 

По словам эксперта, тому есть две основные причины: низкий уровень вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией — Закарпатская и Волынская.

Напомним, что специалисты KSE уже озвучивали прогноз касаемо новой коронавирусной вспышки в нашей стране в январе 2022 года. По словам Ганиченко, волне заболеваемости предшествует активное увеличение заболевших в европейских странах, а также выявление новой мутации вируса "Омикрон". 

Ранее "Комментарии" писали, что полный курс вакцинации не может гарантировать организму защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Две дозы вакцины формируют иммунитет с тем количеством антител, которое недостаточно для того, чтобы стать щитом на пути к попаданию нового вируса в организм. Также недостаточно антител в организме переболевших недавно коронавирусом. Есть очень большой риск заразиться. К такому выводу пришли британские ученые.  


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/ukraine-ugroza-povtornoy-vspyshki-koronavirusa-1639471802.html
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