Когда в Украине возможна следующая вспышка коронавируса: в KSE озвучили прогноз

В январе 2022 года Украину может накрыть новая волна коронавирусной инфекции. Вспышке заболеваемости предшествует активное увеличение заболевших в европейских странах, а также выявление новой мутации вируса "Омикрон". Такой прогноз озвучил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в интервью изданию РБК-Украина.

Коронавирус - фото из открытых источников

"Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном — в январе мы не увидим роста заболеваемости", — сообщил эксперт.

Средний сценарий подразумевает рост заболеваемости с января следующего года. На это, по словам Ганиченко, есть три причины.

Первая — ситуация с распространением коронавируса в Европе, где сейчас происходит активный рост новых случаев по второму кругу. Такая тенденция может переброситься на Украину достаточно быстро.

Вторая причина — традиционная сезонная заболеваемости гриппом и подобными ему, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост.

Третья — появление новых штаммов коронавируса. По состоянию на сегодня речь об "Омикроне", который Ганиченко называет потенциальной угрозой. По его словам, сейчас отсутствуют проверенные данные о каждой из составляющих мутации.

"Поэтому вот эти три фактора — они как раз говорят о том, что в январе, действительно, есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Украине", — отметил Ганиченко.





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