Когда в Украине возможна следующая вспышка коронавируса: в KSE озвучили прогноз

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Елизавета Черных
В январе 2022 года Украину может накрыть новая волна коронавирусной инфекции. Вспышке заболеваемости предшествует активное увеличение заболевших в европейских странах, а также выявление новой мутации вируса "Омикрон". Такой прогноз озвучил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в интервью изданию РБК-Украина.
Коронавирус - фото из открытых источников
Средний сценарий подразумевает рост заболеваемости с января следующего года. На это, по словам Ганиченко, есть три причины.
Первая — ситуация с распространением коронавируса в Европе, где сейчас происходит активный рост новых случаев по второму кругу. Такая тенденция может переброситься на Украину достаточно быстро.
Вторая причина — традиционная сезонная заболеваемости гриппом и подобными ему, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост.
Третья — появление новых штаммов коронавируса. По состоянию на сегодня речь об "Омикроне", который Ганиченко называет потенциальной угрозой. По его словам, сейчас отсутствуют проверенные данные о каждой из составляющих мутации.
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