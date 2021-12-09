Экс-глава Минздрава оценил вероятность новой волны COVID-19 до Нового года

По словам экс-министра здравоохранения Украины Максима Степанова, к Новому году некоторые регионы могут снова оказаться в "красной" зоне эпидопасности. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

Максим Степанов - фото: пресс-служба Минздрава Украины

По словам, Степанова, до нового года еще три недели, за которые может случиться "все, что угодно".

"Но в условиях тех нормативных документов, которые есть на сегодня, может быть, что будут добавляться регионы до красного уровня, где есть более суровые меры. Исходя из того, что есть, признаю, что когда я уходил (с поста министра здравоохранения — ред.), я был уверен, что весной я провел страну через последнюю страшную волну", — отметил экс-министр, добавив, что не мог представить, что имея поставки вакцин, в Украине будет такая волна, как осенью.

Так, Степанов отметил, что страну может накрыть еще одна коронавирусная волна, и даже достаточно мощная.

Отметим, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и распространятся по всей планете. Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила об открытии нового штамма COVID-19 под названием "Омикрон". Глава Южноафриканской медицинской ассоциации доктор Анжелик Кутзи назвала первые симптомы, возникающие у инфицированных этим штаммом.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что известный врач Евгений Комаровский объяснил землякам, какая разновидность ковида представляет угрозу – Дельта или Омикрон. Медик объяснил, вряд ли новый африканский штамм будет вытеснять известную Дельту. По мнению Комаровского, весной нашу страну ждет новый штамм ковида. Будущей весенней поры заболеваемость снова будет увеличиваться, вычеркнем мы новый "Омикрон" или нет. Об этой новой разновидности болезни ни определенной статистики, ни объективной информации нет.





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