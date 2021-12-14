Омикрон обходит иммунитет ковид-вакцин, – исследование

Полный курс вакцинации не может гарантировать организму защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Две дозы вакцины формируют иммунитет с тем количеством антител, которое недостаточно для того, чтобы стать щитом на пути к попаданию нового вируса в организм. Также недостаточно антител в организме переболевших недавно коронавирусом. Есть очень большой риск заразиться. Как продает портал "Комментарии", к такому выводу пришли британские ученые, пишет Reuters со ссылкой на исследование.

Коронавирус. Фото из открытых источников

В исследование принимали участие люди, которые ранее прошли полный курс вакцинации препаратами AstraZeneca-Oxford (AZN.L) или Pfizer-BioNTech (PFE.N).

При этом ученые обращают внимание на тот факт, что до сих пор нет точных доказательств, что низкий уровень антител точно может привести к тому, что человека, заболевшего новым штаммом "Омикрон", ждет тяжелое протекание болезни.

Профессор Оксфорда Мэтью Снейп обращает внимание на то, что результаты исследования очень важны для человечества, но они не есть точной гарантией того, что полный курс вакцинации одинаково будет неэффективным для всех людей. Ведь большую роль играет клеточный иммунитет, который у каждого человека может иметь разные уровни защиты.

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