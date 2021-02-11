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Врач назвал вероятную дату третьей волны коронавируса в Украине

По мнению Тараса Жиравецкого, третья волна не будет слишком мощной

сегодня, 11:22
Автор:

Елизавета Черных

Сейчас в Украине фиксируется снижения количества инфицированных коронавирусом людей, однако к концу лета 2021 года, вопреки вакцинации, может наступить третья волна COVID-19. Такой мыслью поделился доктор одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в комментарии ТСН. 

Врач назвал вероятную дату третьей волны коронавируса в Украине

Врач назвал вероятную дату третьей волны коронавируса в Украине - фото из открытых источников

По словам специалиста, сейчас страна переживает вторую волну заболевания, и ее падение будет зафиксировано где-то к лету, тогда будет снижено и количество госпитализаций: 

"Я не могу угадать насколько, но мы можем опуститься и до 200-300 случаев в день по Украине. А дальше, если мы все же не переболели, и не сможем успеть провести массовую вакцинацию, то, вероятно, будет третья волна. Вероятно, она будет даже несмотря на вакцинацию", — рассказал доктор. 

По мнению Тараса Жиравецкого, третья волна не будет слишком мощной, и в этот период может переболеть около 25% населения. Врач считает, что уже к концу весны следующего года коронавирус полностью исчезнет. 

Напомним, что специалисты из американского издания Bloomberg попытались спрогнозировать, сколько еще продлиться пандемия коронавируса в мире исходя из нынешних темпов вакцинации. По данным издания, на прививание, достаточное для возвращения жизни в привычное русло, планете потребуется семь лет.

Ранее портал "Комментарии" писали, что специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения. Согласно информации издания, среднее количество новых случаев заболевания будет равняться приблизительно 3,5 тысячи случаев на протяжении семи дней.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/likar-nazvav-ymovirnu-datu-tretoyi-hvili-koronavirusu-v-ukrayini-1724107.html
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