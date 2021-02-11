Сейчас в Украине фиксируется снижения количества инфицированных коронавирусом людей, однако к концу лета 2021 года, вопреки вакцинации, может наступить третья волна COVID-19. Такой мыслью поделился доктор одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в комментарии ТСН.

Врач назвал вероятную дату третьей волны коронавируса в Украине - фото из открытых источников

По словам специалиста, сейчас страна переживает вторую волну заболевания, и ее падение будет зафиксировано где-то к лету, тогда будет снижено и количество госпитализаций:

"Я не могу угадать насколько, но мы можем опуститься и до 200-300 случаев в день по Украине. А дальше, если мы все же не переболели, и не сможем успеть провести массовую вакцинацию, то, вероятно, будет третья волна. Вероятно, она будет даже несмотря на вакцинацию", — рассказал доктор.

По мнению Тараса Жиравецкого, третья волна не будет слишком мощной, и в этот период может переболеть около 25% населения. Врач считает, что уже к концу весны следующего года коронавирус полностью исчезнет.

Напомним, что специалисты из американского издания Bloomberg попытались спрогнозировать, сколько еще продлиться пандемия коронавируса в мире исходя из нынешних темпов вакцинации. По данным издания, на прививание, достаточное для возвращения жизни в привычное русло, планете потребуется семь лет.

Ранее портал "Комментарии" писали, что специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения. Согласно информации издания, среднее количество новых случаев заболевания будет равняться приблизительно 3,5 тысячи случаев на протяжении семи дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!