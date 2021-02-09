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Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН

Показатели заболеваемости в стране за последние две недели демонстрируют динамику снижения

сегодня, 10:41
Автор:

Елизавета Черных

Специалисты из Национальной академии наук Украины спрогнозировали распространение коронавирусного заболевания в феврале. Показатели заболеваемости в стране за последние 14 дней демонстрируют динамику снижения, передает издание РБК-Украина. 

Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН

Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля - фото из открытых источников

Согласно информации издания, среднее количество новых случаев заболевания будет равняться приблизительно 3,5 тысячи случаев на протяжении семи дней — 9 — 15 февраля и 3272 случаев на протяжении следующей недели 16 — 22 февраля.

В НАН также отметили, что количество смертей от последствий коронавирусной инфекции в Украине снижается. Рост количества заболевших ученые отмечают в пяти регионах страны:  Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой области.

При этом наиболее сложной называют ситуацию в Ивано-Фраковской области, поскольку 11% всех зафиксированных случаев заболевания приходятся на эту область. В результате этого динамика на Ивано-Франковщине начала влиять на показатели во всей стране. 

Напомним, что специалисты из американского издания Bloomberg попытались спрогнозировать, сколько еще продлиться пандемия коронавируса в мире исходя из нынешних темпов вакцинации. По данным издания, на прививание, достаточное для возвращения жизни в привычное русло, планете потребуется семь лет.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие категории населения страны не имеют права отказаться от вакцины против коронавируса, при этом глава государства также отметил, что исключением могут стать украинцы с аллергией, которым по объективным причинам будет невозможно привиться. 



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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/budet-razvivatsya-pandemiya-ukraine-kontsa-1612857119.html
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