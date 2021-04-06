По словам доктора медицинских наук, профессора Сергея Дуброва симптомы после заболевания коронавирусом могут проявляться еще в течение 12 недель. Об этом пишут "Буквы".

Врач назвал симптомы и длительность постковидного синдрома - фото из открытых источников

По словам специалиста, во время протекания "постоковидного" синдрома, пациент может жаловаться на дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы, расстройства со стороны нервной системы — слабость или нарушение сна, когнитивные расстройства, к примеру, нарушение памяти. Также могут наблюдаться изменения на рентгенограммах органов грудной полости.

Доктор отмечает, что после тяжелого протекания коронавирусного заболевания, пациенты длительное время нуждаются в дополнительной респираторной поддержке.

Специалист отметил, что на сегодняшний день нет четких способов лечения, которые могли бы избавить от "постковидного" синдрома, однако европейские и американские медики советуют физическую реабилитацию, полноценный сон и сбалансированное питание.

Напомним, что ранее ученые назвали способ избежать осложнений после коронавирусного заболевания. Ученые из Бразилии обнаружили пользу диеты, богатой пищевыми волокнами, для людей, которые болеют коронавирусом. Она способна предотвращать воспалительный процесс и приостанавливать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что современные вакцины демонстрируют эффективность в предотвращении серьезных осложнений от коронавируса. Однако даже если те, кто сделал прививку, не заболеют, они могут быть бессимптомными носителями вируса. Специалисты предполагают, что вакцина снизит вероятность распространения заболевания среди таких людей.





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