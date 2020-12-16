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Главная Новости Общество медицина Врач-инфекционист рассказала, как понять, переболели ли вы Covid-19
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Врач-инфекционист рассказала, как понять, переболели ли вы Covid-19

Показатель перенесенной болезни - наличие антител в организме

сегодня, 00:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

Врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала о том, как понять, переболели ли вы Covid-19.

Врач-инфекционист рассказала, как понять, переболели ли вы Covid-19

По ее словам уже достоверно известно, что если человек переболел коронавирусной инфекцией, то у него выработались антитела к вирусу. Таким образом иммунитет помогает организму защититься от повторного заражения.

Чтобы наверняка узнать, есть ли у вас антитела, необходимо сдать ИФА-тест  на антитела. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что генетики Эдинбургского университета обнаружили набор генов, которые отвечают за тяжкое или легкое течение коронавирусной инфекции. Также им удалось подобрать и лекарства, которые могут преодолеть вирус в каждом отдельном случае. Известно, что во время глобального исследования ученые изучали и сравнивали ДНК 2244 критически больных пациентов коронавирусом с набором генов здоровых людей. Выяснилось, что пять генов больных кардинально отличаются от тех, кто не инфицирован коронавирусом. В дальнейшем, опираясь на комбинацию ДНК были подобраны соответствующие медицинские препараты.

Кроме того, нам стало известно, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется. Ученые обращают внимание, что первой мутации вирус подвергся в начале весны этого года. Тогда эпидемию в Европе вызвал штамм с мутацией в гене S. Он отвечает за механизм проникновение вируса в организм хозяина. Со временем вирус-мутант распространился по всему миру.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1907797-infektsionistka-rozpovila-chi-bezpechno-podorozhuvati-yakscho-lyudina-perekhvorila-na-covid-19
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