Ученые насчитали 12 тысяч мутаций коронавируса

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Дмитрий Симоненко
Вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется.
Ученые обращают внимание, что первой мутации вирус подвергся в начале весны этого года. Тогда эпидемию в Европе вызвал штамм с мутацией в гене S. Он отвечает за механизм проникновение вируса в организм хозяина. Со временем вирус-мутант распространился по всему миру.
Кроме того, ученые обеспокоены тем фактом, что тотальная широкомасштабная вакцинация станет причиной того, что из-за новых мутаций вирус станет еще более инфицируемым.
Известно, что на сегодняшний день жертвами коронавирусной пандемии стало 1,44 млн человек, победили коронавирус 39,44 млн.
Антилидером по заболеваемости является США – число диагностируемых заболевших составило 13,09 млн, скончались 264,9 тыс. человек, выздоровели 4,94 млн.
Второй по заболеваемости является Индия. Тут 9,35 млн заболевших, умерло от осложнений, вызванных коронавирусом 136,2 тыс. , спаслись 8,76 млн человек.
На третьем "призовом" месте состоит Бразилия: в стране 6,24 млн человек инфицированы, около 172 тыс. – скончались, победили болезнь 5,58 млн человек.
Украина находится на 17-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной болезнью.
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