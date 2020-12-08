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Главная Новости Общество медицина Ученые насчитали 12 тысяч мутаций коронавируса
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Ученые насчитали 12 тысяч мутаций коронавируса

Но есть хорошая новость: ни одна из мутаций не увеличивает заразность

сегодня, 17:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется.

Ученые насчитали 12 тысяч мутаций коронавируса

Ученые обращают внимание, что первой мутации вирус подвергся в начале весны этого года. Тогда эпидемию в Европе вызвал штамм с мутацией в гене S. Он отвечает за механизм проникновение вируса в организм хозяина. Со временем вирус-мутант распространился по всему миру.

Кроме того, ученые обеспокоены тем фактом, что тотальная широкомасштабная вакцинация станет причиной того, что из-за новых мутаций вирус станет еще более инфицируемым. 

Известно, что на сегодняшний день жертвами коронавирусной пандемии стало 1,44 млн человек, победили коронавирус 39,44 млн.

Антилидером по заболеваемости является США – число диагностируемых заболевших составило 13,09 млн, скончались 264,9 тыс. человек, выздоровели 4,94 млн.

Второй по заболеваемости является Индия. Тут  9,35 млн заболевших, умерло от осложнений, вызванных коронавирусом 136,2 тыс. , спаслись 8,76 млн человек.

На третьем "призовом" месте состоит Бразилия: в стране 6,24 млн человек инфицированы, около 172 тыс. – скончались, победили болезнь 5,58 млн человек.

Украина находится на 17-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной болезнью.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии. 
Кроме того, стало известно, что американские ученые рассказали, почему при коронавирусе возникает пневмония, которую тяжело вылечить.


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Источник: https://www.nature.com/ncomms/
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