В Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям

В Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии.

По их словам, вирус адаптировался сначала в организме представителей отряда рукокрылых. Следующим в цепи распространения Sars-CoV-2 мог стать панголин. Этот представитель азиатской фауны довольно часто является товаром контрабандистов, в частности из Индии.

Мнение китайских коллег поддержали и Сиднейском университете Австралии. Тут заявляют, что перед тем как адаптироваться к человеческому организму, коронавирус некоторое время циркулировал в животном мире.

Кроме того, ученые высказали мнение, что первое инфицирование человека могло произойти вовсе не в Ухане и даже не в провинции Хубэй. Также, чтобы исключить "вмешательство" в распространение штамма вируса, вызвавшего пандемию в мире, других видов животных, по словам вирусологов, нужно потратить еще некоторое время и усилия.

Ранее "Комментарии" писали о механизме попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.

Кроме того, портал писал о прогнозах относительно иммунитета после вакцинации от коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!