kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.12.2020

BTC/USD

19106.45

ETH/USD

594.11

LTC/USD

82.84

НБУ 05.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям

Случаи выявления вирусов зафиксированы и в других странах Азии

сегодня, 20:50
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии. 

В Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям

По их словам, вирус адаптировался сначала в организме представителей отряда рукокрылых. Следующим в цепи распространения Sars-CoV-2 мог стать панголин. Этот представитель азиатской фауны довольно часто является товаром контрабандистов, в частности из Индии. 

Мнение китайских коллег поддержали и Сиднейском университете Австралии. Тут заявляют, что перед тем как адаптироваться к человеческому организму, коронавирус некоторое время циркулировал в животном мире. 

Кроме того, ученые высказали мнение, что первое инфицирование человека могло произойти вовсе не в Ухане и даже не в провинции Хубэй. Также, чтобы исключить "вмешательство" в распространение штамма вируса, вызвавшего пандемию в мире, других видов животных, по словам вирусологов, нужно потратить еще некоторое время и усилия. 

Ранее "Комментарии" писали о механизме попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.

Кроме того, портал писал о прогнозах относительно иммунитета после вакцинации от коронавируса. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/04/wuhan-virologist-warns-more-bat-coronaviruses-capable-of-crossing-over-covid-beyond-china
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ