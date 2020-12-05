Вакцина от COVID-19: прогнозы относительно иммунитета

На сегодняшний день, к сожалению, нет исследований, которые бы точно определили продолжительность иммунитета после болезни на СOVID-19. Ученые Оксфордского университета провели масштабные исследования, в ходе которых ни один из испытуемых, перенесших вирус, заново не заболел, то есть минимальной подтвержденной продолжительностью иммунной реакции на данный момент является полгода.

Не только антитела важные



Результаты своих исследований обнародовали и ученые Калифорнийского института иммунологии. Оказалось, что кроме антител активными во время болезни являются и важные Т-клетки. Оба вида иммунной реакции наблюдаются даже у тех, у кого болезнь прошла без симптомов.



" Результаты исследований обнадеживающие, — рассказывает представитель гамбургского Института тропической медицины — Томас Якобс — ведь наблюдается выделение большого количества антител, которые обеспечивают устойчивый иммунитет, а во время прививки их количество увеличится".

Не все выделяют антитела



Исследователи из Стокгольма обнаружили, что у некоторых пациентов антитела не выделяются, а иммунитет формируется на основе Т-клеток. Поэтому ученые утверждают, что иммунитетом от COVID-19 обладает большее количество людей, чем указывают результаты тестирования на антитела.



Доказательствами этого выступают исследования, проведенные в немецких городах Иена и Любек, в результате которых оказалось, что около 30 процентов лиц, переболевшихкоронавирусом, не имеют антител к болезни.



Антитела или Т-клетки?



Что же важнее для иммунитета — антитела или Т-клетки? Антитела обеспечивают крепкий иммунитет, Т-клетки в свою очередь обеспечивают легкое течение болезни, то есть оба фактора важны.



Иммунолог из Дортмунда Карстен Ватцль говорит, что от коронавирусной болезни в виде обычной простуды иммунитет держался до полутора лет, но от вакцины иммунная реакция будет еще более устойчивой и прочной.



Подход к вакцинации



Ученые утверждают, что людям в группе риска, например, пожилым людям или тем, чья профессия требует постоянного контакта с другими, прививки придется делать чаще. Иммунологи также утверждают, что большинству достаточно было бы иметь клинический иммунитет. Его значение состоит в том, что человек защищен от тяжелого протекания болезни, но не от инфицирования.



Для предотвращения распространения вируса после прививки требуется большое количество антител. Срок ее действия придется определить путем немалых исследований после вакцинации. Ученые прогнозируют, что большинству придется делать прививки раз в несколько лет.

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