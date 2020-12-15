Генетики назвали факторы, которые влияют на ваши шансы умереть от COVID-19

Генетики Эдинбургского университета обнаружили набор генов, которые отвечают за тяжкое или легкое течение коронавирусной инфекции. Также им удалось подобрать и лекарства, которые могут преодолеть вирус в каждом отдельном случае.

Известно, что во время глобального исследования ученые изучали и сравнивали ДНК 2244 критически больных пациентов коронавирусом с набором генов здоровых людей. Выяснилось, что пять генов больных кардинально отличаются от тех, кто не инфицирован коронавирусом. В дальнейшем, опираясь на комбинацию ДНК были подобраны соответствующие медицинские препараты.



Так, стало известно, что одно из лекарств, которое может смягчить течение болезни, это противоревматоидний препарат барицитиниб, снижающий уровень воспаления при пневмонии.



Кроме того, изобретены лекарства, которые укрепляют защитные силы организма при борьбе с коронавирусом. Известно, что некоторые соединения активизируют один из генов, отвечающий за иммунитет.



В настоящее время результаты исследования направлены другим группам изобретателей для подтверждения вышеуказанных фактов.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что власти Соединенного королевства Великобритании сообщили мировой общественности об обнаружении нового штамма коронавируса на юго-востоке страны. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на выступление министра здравоохранения Туманного Альбиона г Мэтта Хэнкока.

Кроме того, известно, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения связаны с необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется. Ученые обращают внимание, что первой мутации вирус подвергся в начале весны этого года. Тогда эпидемию в Европе вызвал штамм с мутацией в гене S. Он отвечает за механизм проникновения вируса в организм хозяина. Впоследствии вирус-мутант распространился по всему миру.





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