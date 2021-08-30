Врач-инфекционист назвал новый первый симптом COVID-19

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Елизавета Черных
По словам главного врача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, на территории страны все чаще фиксируются случаи заражения коронавирусом среди молодых людей. Кроме того, появились и "новые" первые проявления COVID-19. Такой информацией врач-инфекционист рассказал ТСН.
Врач-инфекционист назвал новый первый симптом COVID - фото из открытых источников
Доктор подчеркнул, что пациенты, которых доставляют в больницу с коронавирусной инфекцией, не имеют таких симптомов, как потеря обоняния и вкуса. По словам специалиста, сейчас наиболее распространенным первым симптомом недуга является расстройство ЖКТ:
Медицинский сотрудник также сообщил, что на сегодня в Украине многие пациенты COVID-19 имеют серьезные поражения легких.
Ранее издание "Комментарии" писало, что, по мнению главного санврача страны Игоря Кузина, есть три места, где люди чаще всего могут инфицироваться коронавирусом. Замминистра также добавил, что в закрытом помещение подхватить коронавирус гораздо проще, чем в открытом. Так, наиболее распространенными местами, где люди чаще всего подхватывают недуг являются: — празднование свадеб или других масштабных домашних праздников без соблюдения правил; — профессиональные коллективы; — инфицирование за рубежом.
В материале портала также можно прочитать, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами.
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