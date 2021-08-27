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Названо три места, где чаще всего можно подхватить COVID

В закрытом помещение подхватить коронавирус гораздо проще, чем в открытом

сегодня, 15:47
Автор:

Елизавета Черных

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санврача Игоря Кузина, есть три места, где люди чаще всего могут инфицироваться коронавирусом. Об этом он заявил в интервью BBC, передает РБК-Украина. 

Названо три места, где чаще всего можно подхватить COVID

Названо три места, где чаще всего можно подхватить COVID - фото из открытых источников

Так, наиболее распространенными местами, где люди чаще всего подхватывают недуг являются: 

- празднование свадеб или других масштабных домашних праздников без соблюдения правил;

- профессиональные коллективы; 

- инфицирование за рубежом.

При этом Кузин также отметил риск заражения коронавирусом и религиозных учреждениях, поскольку там редко соблюдают противоэпидемические правила. Но ключевым фактором инфицирования такие места назвать нельзя. 

Санврач добавил, что в закрытом помещение подхватить коронавирус гораздо проще, чем в открытом. 

Напомним, что по словам Игоря Кузина, в этом году ожидать окончания пандемии коронавируса не стоит, потому что мир постоянно сталкиваемся с новыми штаммами из-за мутации вируса. На преодоление коронавирусной пандемии, по мнению Кузина, потребуется от двух до пяти лет. Представитель Минздрава также добавил, что третья волна коронавируса настигнет и Украину, но случится это не раньше ноября. Сейчас, по словам санврача, ситуация в стране контролируемая. 

Ранее "Комментарии" писали, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных. 




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/lyudi-chashche-zarazhayutsya-koronavirusom-1630064847.html
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