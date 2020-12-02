ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила руководство по использованию медицинских масок во время пандемии. В частности, людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. Новое руководство опубликовано на сайте ВОЗ.

Маску необходимо надевать в таких помещениях как школы и магазины, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. Люди, имеющие хронические заболевания, а также пенсионеры обязаны носить маску, как и дети до 5 лет. Решение об использовании маски ребенком от 6 до 11 лет принимается по ситуации.

Когда помещение не проветривается, маску нужно носить независимо от дистанции.

Напомним, недавно Украина обновила список стран "красной" зоны. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, сколько доз вакцины от коронавируса получит Украина, и кого в первую очередь нужно вакцинировать.

Как сообщали "Комментарии", что Франция проведет массовую вакцинацию с апреля по июнь. С начала 2021 года вакцины будут зарезервированы в первую очередь лишь для наиболее уязвимых.





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