ВОЗ сообщила, когда и сколько доз вакцины от Сovid-19 получит Украина

Первая партия вакцины от Covid-19 может попасть в Украину уже весной-летом 2021 года. Об этом сообщил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт изданию DW.

Фото: из открытых источников

Как отметил Хабихт, проект COVAX предусматривает поставки вакцины в каждую страну в количестве, равном 20% от численности населения. В ВОЗ считают, что это "справедливое распределение" среди всех нуждающихся стран. На данный момент о конкретном производителе не сообщается.

Ярно Хабихт сказал, что первая партия вакцины, которую Украина получит в первом квартале следующего года, составит 1,25 млн доз, то есть 3% от населения страны. Отмечено, что речь идет о проверенном препарате, который прошел все стадии.

"Украина сейчас определяет группы риска, которые будут вакцинироваться в первую очередь", — добавил он.

Ранее "Комментарии" сообщали, что коллективный иммунитет не сможет спасти человечество от коронавируса. На данный момент для этого слишком мало людей имеют антитела к COVID-19. Об этом рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.





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