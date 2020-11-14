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ВОЗ сообщила, когда и сколько доз вакцины от Сovid-19 получит Украина

Украина может получить вакцину уже весной следующего года

сегодня, 00:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Первая партия вакцины от Covid-19 может попасть в Украину уже весной-летом 2021 года. Об этом сообщил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт изданию DW.

ВОЗ сообщила, когда и сколько доз вакцины от Сovid-19 получит Украина

Фото: из открытых источников

Как отметил Хабихт, проект COVAX предусматривает поставки вакцины в каждую страну в количестве, равном 20% от численности населения.  В ВОЗ считают, что это "справедливое распределение" среди всех нуждающихся стран. На данный момент о конкретном производителе не сообщается.

Ярно Хабихт сказал, что первая партия вакцины, которую Украина получит в первом квартале следующего года, составит 1,25 млн доз, то есть 3% от населения страны. Отмечено, что речь идет о проверенном препарате, который прошел все стадии. 

"Украина сейчас определяет группы риска, которые будут вакцинироваться в первую очередь", — добавил он.

Ранее "Комментарии" сообщали, что коллективный иммунитет не сможет спасти человечество от коронавируса. На данный момент для этого слишком мало людей имеют антитела к COVID-19. Об этом рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.



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Источник: https://www.dw.com/uk/u-vooz-rozpovily-koly-ukraina-mozhe-otrymaty-vaktsynu-vid-covid-19/a-55595435?maca=uk-Twitter-sharing
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