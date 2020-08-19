В ВОЗ рассказали, поможет ли коллективный иммунитет побороть коронавирус

Язык
BTC/USD
11784.22
ETH/USD
410.86
LTC/USD
62.75
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Коллективный иммунитет не сможет спасти человечество от коронавируса. На данный момент для этого слишком мало людей имеют антитела к COVID-19. Об этом рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, пишет "ТАСС".
Колективный иммунитет вырабатывается в том случае, если подавляющее большинство населения имеют антитела к определенному вирусу или инфекции. На данный момент сертифицированной вакцины от COVID-19 нет. Соответственно получить эти антитела от коронавируса человек может, только если переболеет. Отметим, что в мире с начала вспышки, по данным Университета Джонса Хопкинса, инфицировались чуть больше 22 миллионов человек. Это слишком мало для устойчивого коллективного иммунитета, уверены в ВОЗ.
Пандемия коронавируса. Фото: Getty Image
"Глобальное население пока даже не приблизилось к тому уровню иммунитета, который мог бы остановить данную инфекцию. Не нужно сейчас жить надеждой, что в будущем коллективный иммунитет спасет нас от коронавируса. На данный момент это точно не может быть решением проблемы", - отметил Райан.
Вместо этого, в ВОЗ предлагают придерживаться тех мер, которые способны остановить активное распространение коронавируса. Речь идет, в том числе, о карантинных мерах.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Южной Корее создают автобусные остановки, которые смогут защитить от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости