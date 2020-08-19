В ВОЗ рассказали, поможет ли коллективный иммунитет побороть коронавирус

Коллективный иммунитет не сможет спасти человечество от коронавируса. На данный момент для этого слишком мало людей имеют антитела к COVID-19. Об этом рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, пишет "ТАСС".

Колективный иммунитет вырабатывается в том случае, если подавляющее большинство населения имеют антитела к определенному вирусу или инфекции. На данный момент сертифицированной вакцины от COVID-19 нет. Соответственно получить эти антитела от коронавируса человек может, только если переболеет. Отметим, что в мире с начала вспышки, по данным Университета Джонса Хопкинса, инфицировались чуть больше 22 миллионов человек. Это слишком мало для устойчивого коллективного иммунитета, уверены в ВОЗ.

Пандемия коронавируса. Фото: Getty Image

"Глобальное население пока даже не приблизилось к тому уровню иммунитета, который мог бы остановить данную инфекцию. Не нужно сейчас жить надеждой, что в будущем коллективный иммунитет спасет нас от коронавируса. На данный момент это точно не может быть решением проблемы", - отметил Райан.

Вместо этого, в ВОЗ предлагают придерживаться тех мер, которые способны остановить активное распространение коронавируса. Речь идет, в том числе, о карантинных мерах.

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