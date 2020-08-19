Снова рекорд: коронавирус атаковал Украину с новой силой

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Виолетта Комаровская
Новый рекорд коронавируса зафиксировали в Украине. За сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев, а именно - 1967. Это больше чем в какой-либо другой день с начала вспышки. Больше всего больных с COVID-19 прибавилось в Харьковской области и Киеве, - говорится на сайте СНБО.
Активнее всего коронавирус, как и ранее, распространяется именно в Харьковской области. За вчера инфекцию обнаружили еще у 247 человек. Более двух сотен новых больных появилось и в Киеве - 215.
Коронавирус в Украине. Фото: Reuters
Не отпускает вспышка коронавируса и западные регионы Украины. Более сотни новых случаев зафиксировали за день во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях. Еще на 123 человека выросло количество инфицированных на Одещине.
На утро среды, 19 августа, ситуация по Украине выглядит так:
Львовская область - 12448 случаев (+188);
г. Киев - 10945 случаев (+215);
Черновицкая область - 8108 случаев (+154);
Ровенская область - 7953 случая (+125);
Ивано-Франковская область - 7122 случая (+163);
Харьковская область - 6607 случаев (+247);
Закарпатская область - 6552 случая (+117);
Одесская область - 5281 случай (+123);
Волынская область - 4878 случаев (+86);
Киевская область - 4685 случаев (+65);
Тернопольская область - 4001 случай (+99);
Винницкая область - 3323 случая (+51);
Житомирская область - 2536 случаев (+39);
Днепропетровская область - 1816 случаев (+44);
Хмельницкая область - 1678 случаев (+50);
Черниговская область - 1278 случаев (+28);
Запорожская область - 1179 случаев (+25);
Черкасская область - 1175 случаев (+8);
Донецкая область - 1122 случая (+22);
Сумская область - 1023 случая (+57);
Николаевская область - 857 случаев (+25);
Кировоградская область - 748 случаев (+2);
Полтавская область - 582 случая (+17);
Херсонская область - 312 случаев (+8);
Луганская область - 194 случая (+9);
Стоит отметить, что количество тех, кто победил коронавирус, в Украине за сутки выросло на 812 человек. Теперь их - 49 737 человек.
А вот число умерших от осложнений COVID-19 за вчера увеличилось на 28 человек и достигло 2144 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Китае рассказали, когда и за сколько начнут продавать вакцину от коронавируса.
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