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Снова рекорд: коронавирус атаковал Украину с новой силой

Количество новых случаев инфицирования за день впервые вплотную приблизилось к двум тысячам

сегодня, 09:27
Автор:

Виолетта Комаровская

Новый рекорд коронавируса зафиксировали в Украине. За сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев, а именно - 1967. Это больше чем в какой-либо другой день с начала вспышки. Больше всего больных с COVID-19 прибавилось в Харьковской области и Киеве, - говорится на сайте СНБО. 

Активнее всего коронавирус, как и ранее, распространяется именно в Харьковской области. За вчера инфекцию обнаружили еще у 247 человек. Более двух сотен новых больных появилось и в Киеве - 215.

Снова рекорд: коронавирус атаковал Украину с новой силой

Коронавирус в Украине. Фото: Reuters

Не отпускает вспышка коронавируса и западные регионы Украины. Более сотни новых случаев зафиксировали за день во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях. Еще на 123 человека выросло количество инфицированных на Одещине. 

На утро среды, 19 августа, ситуация по Украине выглядит так: 

Львовская область - 12448 случаев (+188); 

г. Киев - 10945 случаев (+215)

Черновицкая область - 8108 случаев (+154)

Ровенская область - 7953 случая (+125);

Ивано-Франковская область - 7122 случая (+163);

Харьковская область - 6607 случаев (+247)

Закарпатская область - 6552 случая (+117);

Одесская область - 5281 случай (+123);

Волынская область - 4878 случаев (+86)

Киевская область - 4685 случаев (+65);

Тернопольская область - 4001 случай (+99);

Винницкая область - 3323 случая (+51)

Житомирская область - 2536 случаев (+39);

Днепропетровская область - 1816 случаев (+44);

Хмельницкая область - 1678 случаев (+50);

Черниговская область - 1278 случаев (+28);

Запорожская область - 1179 случаев (+25);

Черкасская область - 1175 случаев (+8);

Донецкая область - 1122 случая (+22);

Сумская область - 1023 случая (+57);

Николаевская область - 857 случаев (+25);

Кировоградская область - 748 случаев (+2);

Полтавская область - 582 случая (+17)

Херсонская область - 312 случаев (+8);

Луганская область - 194 случая (+9)

Стоит отметить, что количество тех, кто победил коронавирус, в Украине за сутки выросло на 812 человек. Теперь их - 49 737 человек. 

А вот число умерших от осложнений COVID-19 за вчера увеличилось на 28 человек и достигло 2144 человек. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Китае рассказали, когда и за сколько начнут продавать вакцину от коронавируса. 


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