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ВОЗ: на мир надвигается новая волна коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир вступил в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

сегодня, 19:48
Автор:

Владимир Лавский

Новая волна коронавируса связана с людьми от 20 до 40 лет, многие из которых не знали, что инфицированы главным недугом года. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи в интервью Reuters.

Во Всемирной организации здравоохранения заключили: в этом месяце процент молодежи, которая заразилась вирусом, очень вырос. Это ставит под угрозу уязвимые слои населения, включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.

ВОЗ: на мир надвигается новая волна коронавируса

"Эпидемия становится другой. Молодежь до 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса. И самое печальное  здесь другое. Большинство просто не представляют, что инфицированы. Соответственно, растет риск заражения для других групп. Сейчас не просто новый этап эпидемии. Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Касаи.

Он также отметил, что страны могут эффективно уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями.

Ранее стало известно, сколько людей заражены коронавирусом в курортной Турции. 




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