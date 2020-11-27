Украина обновила список стран "красной" зоны

МОЗ обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Сербия попала в "красную" зону. Полный список есть на сайте МОЗ.

Фото: из открытых источников

В "красной зоне" остаются Франция, Соединенные Штаты, Румыния, Польша, Армения, Литва, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Болгария, Швейцария и другие. "Красными" остаются всего 38 стран.

В "зеленой зоне" оказались Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Монако, Словакия, Испания.

Напомним, по возвращении из стран "красного" списка нужно самоизолироваться с применением приложении "Действуй дома", или получить отрицательный результат теста на коронавирус. В Украине также хотят ввести систему для отслеживания больных коронавирусом. Подробнее об этом писал наш журналист.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 26 ноября, призвала бедные страны как можно быстрее подготовиться к массовой вакцинации. Отмечено, что, например, в той же Африке нет достаточного финансирования и правильных инструментов измерения для ведения статистики, несмотря на появление потенциальной вакцины.











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