Бедные страны не готовы к массовой вакцинации - ВОЗ

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Татьяна Лозовенко
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 26 ноября, призвала бедные страны как можно быстрее подготовиться к массовой вакцинации.
Фото: из открытых источников
Отмечено, что, например, в той же Африке нет достаточного финансирования и правильных инструментов измерения для ведения статистики, несмотря на появление потенциальной вакцины. Региональный директор добавила, что проблему недостатка финансирования нужно решить.
Напомним, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что страна готова активизировать глобальное сотрудничество в сфере вакцины против COVID-19. Великобритания также сообщила о старте массовой вакцинации до начала следующего года.
Ранее "Комментарии" сообщали, чем отличаются друг от друга 11 лучших вакцин от Сovid-19.
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