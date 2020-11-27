Бедные страны не готовы к массовой вакцинации - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 26 ноября, призвала бедные страны как можно быстрее подготовиться к массовой вакцинации.

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"Планирование и подготовка будут иметь решающее значение для выполнения этой беспрецедентной задачи", — сказала региональный директор ВОЗ Матшидисо Моэти на пресс-конференции, отметив, что цель заключается в вакцинации 3% африканцев в Африке к марту 2021 года и 20% к концу следующего года.

Отмечено, что, например, в той же Африке нет достаточного финансирования и правильных инструментов измерения для ведения статистики, несмотря на появление потенциальной вакцины. Региональный директор добавила, что проблему недостатка финансирования нужно решить.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что страна готова активизировать глобальное сотрудничество в сфере вакцины против COVID-19. Великобритания также сообщила о старте массовой вакцинации до начала следующего года.

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