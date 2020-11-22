Чем отличаются 11 лучших вакцин от Сovid-19 - обзор

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.

Фото: из открытых источников





РНК

Вакцины, использующие Messenger RNA, кажутся наиболее "продвинутыми". Они применяют инновационную технологию, которая вводит "генетические инструкции", известные как РНК-мессенджер, в клетки человека, чтобы заставить их производить белки или антигены. Затем эти белки передаются иммунной системе, которая производит антитела.

- Pfizer: американский гигант и его немецкий партнер BioNTech подали заявку на экстренное использование в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Вакцина может быть доступна до конца этого года. Обе компании в этом месяце представили промежуточные результаты своих испытаний Фазы 3, показавшие эффективность более 90%.

- Moderna: американская биотехнологическая компания объявила в понедельник, что ее вакцина эффективна на 94,5% и планирует произвести 20 миллионов доз к концу этого года.





Инактивированная вирусная технология

Многие вакцины основаны на этой технологии, в которой "инфекционные агенты" COVID-19 подвергаются химической или термической обработке и теряют свою токсичность, сохраняя при этом способность вызывать иммунную реакцию. Это самый традиционный метод вакцинации.

- Sinovac: китайская биотехнологическая компания запустила тест фазы-3 для своего "CoronaVac" на тысячах добровольцев, в основном в Бразилии.

- Еще одна китайская лаборатория Sinopharm запустила в продажу две вакцины совместно с китайскими исследовательскими институтами. Китай планирует произвести 610 миллионов доз вакцин против COVID-19 к концу этого года и уже дал зеленый свет на использование некоторых из них в экстренных случаях.

- Индийская компания Bharat biotech, со своей стороны, в ноябре начала набор почти 26000 человек для своего COVAXIN, разработанного при поддержке правительства Индии, и планирует сделать вакцину доступной в первой половине 2021 года.





"Вирусные векторы"

Вакцины с "вирусным вектором" используют в качестве хозяев другие, невирулентные вирусы, трансформируя их. Модифицированный вирус проникает в клетки вакцинированного человека, которые затем вырабатывают белок, типичный для Sars-Cov-2, тем самым обучая его иммунную систему распознавать его.

- AstraZeneca, англо-шведская группа и Оксфордский университет: в их вакцине в качестве "вирусного вектора" используется аденовирус. Результаты теста ожидаются в этом году.

- Johnson & Johnson: эта американская компания запустила два клинических испытания своего препарата, состоящего из модифицированного аденовируса. Во всем мире в этом испытании примут участие 90000 участников. Результаты ожидаются в первом квартале 2021 года.

- CanSino Biological: китайская компания разработала "Ad5-nCoV", вакцину на основе аденовируса. Фаза 3 испытаний запущена в Мексике, России и Пакистане.

- Спутник V: разработан Центром эпидемиологических исследований "Гамалея" Минобороны России. Он основан на использовании двух вирусных векторов, двух аденовирусов. Недавно Россия объявила, что его эффективность составляет 92%. Институт Гамалеи обвиняют в нарушении протоколов для ускорения научного процесса. Многие высокопоставленные российские чиновники заявили, что им уже вводили вакцину Sputnik V.





Рекомбинантный белок

- Novavax: американская биотехнологическая компания разрабатывает так называемую "суб-унитарную" рекомбинантную вакцину. Новый коронавирус имеет точки (вирусный белок) на своей поверхности для контактирования с клетками. Эти белки можно воспроизвести, а затем ввести во всю иммунную систему, чтобы заставить ее реагировать. В сентябре Novavax запустила 3-ю фазу испытаний в Великобритании, а в конце ноября планируется запустить испытание в Соединенных Штатах. Ожидается, что предварительные данные появятся к первому кварталу 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!