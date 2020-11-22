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Чем отличаются 11 лучших вакцин от Сovid-19 - обзор

По данным ВОЗ, 11 вакцин в мире находятся на завершающей стадии испытаний

сегодня, 19:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.

Чем отличаются 11 лучших вакцин от Сovid-19 - обзор

Фото: из открытых источников


РНК

Вакцины, использующие Messenger RNA, кажутся наиболее "продвинутыми". Они применяют инновационную технологию, которая вводит "генетические инструкции", известные как РНК-мессенджер, в клетки человека, чтобы заставить их производить белки или антигены. Затем эти белки передаются иммунной системе, которая производит антитела.

- Pfizer: американский гигант и его немецкий партнер BioNTech подали заявку на экстренное использование в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Вакцина может быть доступна до конца этого года. Обе компании в этом месяце представили промежуточные результаты своих испытаний Фазы 3, показавшие эффективность более 90%.

- Moderna: американская биотехнологическая компания объявила в понедельник, что ее вакцина эффективна на 94,5% и планирует произвести 20 миллионов доз к концу этого года.


Инактивированная вирусная технология

Многие вакцины основаны на этой технологии, в которой "инфекционные агенты" COVID-19 подвергаются химической или термической обработке и теряют свою токсичность, сохраняя при этом способность вызывать иммунную реакцию. Это самый традиционный метод вакцинации.

- Sinovac: китайская биотехнологическая компания запустила тест фазы-3 для своего "CoronaVac" на тысячах добровольцев, в основном в Бразилии.

- Еще одна китайская лаборатория Sinopharm запустила в продажу две вакцины совместно с китайскими исследовательскими институтами. Китай планирует произвести 610 миллионов доз вакцин против COVID-19 к концу этого года и уже дал зеленый свет на использование некоторых из них в экстренных случаях.

- Индийская компания Bharat biotech, со своей стороны, в ноябре начала набор почти 26000 человек для своего COVAXIN, разработанного при поддержке правительства Индии, и планирует сделать вакцину доступной в первой половине 2021 года.


"Вирусные векторы"

Вакцины с "вирусным вектором" используют в качестве хозяев другие, невирулентные вирусы, трансформируя их. Модифицированный вирус проникает в клетки вакцинированного человека, которые затем вырабатывают белок, типичный для Sars-Cov-2, тем самым обучая его иммунную систему распознавать его.

- AstraZeneca, англо-шведская группа и Оксфордский университет: в их вакцине в качестве "вирусного вектора" используется аденовирус. Результаты теста ожидаются в этом году.

- Johnson & Johnson: эта американская компания запустила два клинических испытания своего препарата, состоящего из модифицированного аденовируса. Во всем мире в этом испытании примут участие 90000 участников. Результаты ожидаются в первом квартале 2021 года.

- CanSino Biological: китайская компания разработала "Ad5-nCoV", вакцину на основе аденовируса. Фаза 3 испытаний запущена в Мексике, России и Пакистане.

- Спутник V: разработан Центром эпидемиологических исследований "Гамалея" Минобороны России. Он основан на использовании двух вирусных векторов, двух аденовирусов. Недавно Россия объявила, что его эффективность составляет 92%. Институт Гамалеи обвиняют в нарушении протоколов для ускорения научного процесса. Многие высокопоставленные российские чиновники заявили, что им уже вводили вакцину Sputnik V.


Рекомбинантный белок

- Novavax: американская биотехнологическая компания разрабатывает так называемую "суб-унитарную" рекомбинантную вакцину. Новый коронавирус имеет точки (вирусный белок) на своей поверхности для контактирования с клетками. Эти белки можно воспроизвести, а затем ввести во всю иммунную систему, чтобы заставить ее реагировать. В сентябре Novavax запустила 3-ю фазу испытаний в Великобритании, а в конце ноября планируется запустить испытание в Соединенных Штатах. Ожидается, что предварительные данные появятся к первому кварталу 2021 года.


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Источник: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/141756/coronavirus-eleven-vaccine-trials-now-in-their-final-phase/
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