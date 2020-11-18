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Главная Новости Общество медицина Вакцина Pfizer эффективна уже на 95%
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Вакцина Pfizer эффективна уже на 95%

Компания обратится за разрешением на производство через несколько дней

сегодня, 15:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов. Это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.

Вакцина Pfizer эффективна уже на 95%

Фото: из открытых источников

Вакцина предотвращает легкие и тяжелые формы Covid-19, сообщает компания. Она эффективна на 94% для пожилых людей, которые более уязвимы к развитию тяжелой формы Covid-19 и плохо реагируют на некоторые типы вакцин.

Компания Pfizer, которая разработала вакцину вместе с партнером BioNTech, заявила, что планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов за разрешением в течение нескольких дней, что вселяет надежду на то, что действующая вакцина вскоре станет реальностью.

"Результаты исследования знаменуют собой важный шаг в этом историческом восьмимесячном путешествии по созданию вакцины, способной помочь положить конец этой разрушительной пандемии", — говорится в заявлении д-ра Альберта Бурла, исполнительного директора Pfizer.

Ранее "Комментарии" сообщали, что дети выработали антитела к Сovid-19, не заразившись.



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Источник: https://www.nytimes.com/2020/11/18/health/pfizer-covid-vaccine.html
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