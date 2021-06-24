ВОЗ рекомендовала вакцинировать детей от коронавируса: что известно

Массовая вакцинация продвигается полным ходом практически во всех странах мира. Многие совершеннолетние лица уже привиты в полном объеме, еще больше людей получили хотя бы по одной дозе препарата. На днях же, как сообщает "Хэдлайнс Украина", во Всемирной организации здравоохранения отметили, что вакцинацию можно организовывать и для детей.



ВОЗ одобрила вакцинацию детей от коронавируса. Фото: B. BOISSONNET / BSIP

Следует подчеркнуть, что ВООЗ впервые отличилась подобным заявлением. Ранее специалисты считали реакцию детского организма на вероятные компоненты вакцины слишком непредсказуемой.

Несмотря на наличие рекомендательных советов, в ВООЗ утверждают, что дети по-прежнему не находятся среди тех категорий населения, риск которых подхватить тяжелую форму заболевания — слишком высок. Медики и люди, страдающие от хронических заболеваний, будут в приоритете для получения прививки от ковида.

К слову, представители ВООЗ также добавляют, что для оформления общих рекомендаций для вакцинации несовершеннолетних нужно будет провести дополнительные исследования. Это планируется для того, чтобы проверить реакцию детей на различные препараты от коронавируса.

Добавим, что, несмотря на прежде неодобрение вакцинации детей, несколько стран уже приступили к этому процессу. Так, активно работают над началом прививочной кампании школьников в США; разрешена вакцинация подростков (12-15 лет) в Эстонии и Швейцарии.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, собираются ли начинать вакцинацию детей в Украине. Подробности сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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