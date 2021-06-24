Минздрав готовит новые ограничения из-за распространения штамма Дельта в Украине

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Елизавета Черных
По отдельному поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Минздраве подготовят варианты карантинных мероприятий из-за случаев штамма Дельта, зафиксированных в стране. Предложения должны быть готовы до 25 июня. Информацией поделился главный санврач Украины Игорь Кузин, пишет 24 канал.
Минздрав готовит новые ограничения из-за распространения штамма Дельта - фото из открытых источников
Замминистра также почеркнул, чтобы снизить риск распространения данной мутации коронавируса, правительство страны поддержало внедрение карантинных мероприятий.
Отмечается, что на территории страны уже обнаружили два случае заболевания ковид, вызванные вариантом Дельта.
Напомним, что во время инфицирования коронавирусным штаммом Дельта, у пациентов фиксируются более серьезные симптомы, включая лихорадку, кашель и одышку. Кроме того появляются и симптомы, которых не наблюдали при других мутациях COVID: насморк, головная боль, боль в горле. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подчеркивал, что вариант Дельта приблизительно на 40% передаточный, нежели вид Альфа, которые ранее был распространен на территории страны. Специалисты в США подтвердили такое заявление.
Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые Оксфордского университета сообщили, что начали изучать противопаразитарный препарат "Ивермектин" как возможное средство для лечения COVID-19. Как известно, "Ивермектин" широко используется в некоторых странах мира как препарат для лечения коронавируса. Однако пока нет достоверных подтверждений его реальной эффективности именно в борьбе с COVID-19.
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