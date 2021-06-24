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Минздрав готовит новые ограничения из-за распространения штамма Дельта в Украине

Предложения должны быть готовы до 25 июня

сегодня, 08:31
Автор:

Елизавета Черных

По отдельному поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Минздраве подготовят варианты карантинных мероприятий из-за случаев штамма Дельта, зафиксированных в стране. Предложения должны быть готовы до 25 июня. Информацией поделился главный санврач Украины Игорь Кузин, пишет 24 канал. 

Минздрав готовит новые ограничения из-за распространения штамма Дельта в Украине

Минздрав готовит новые ограничения из-за распространения штамма Дельта - фото из открытых источников

Замминистра также почеркнул, чтобы снизить риск распространения данной мутации коронавируса, правительство страны поддержало внедрение карантинных мероприятий. 

"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будет подготовлено комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта в Украине", – сказал Кузин. 

Отмечается, что на территории страны уже обнаружили два случае заболевания ковид, вызванные вариантом Дельта. 

Напомним, что во время инфицирования коронавирусным штаммом Дельта, у пациентов фиксируются более серьезные симптомы, включая лихорадку, кашель и одышку. Кроме того появляются и симптомы, которых не наблюдали при других мутациях COVID: насморк, головная боль, боль в горле.  Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подчеркивал, что вариант Дельта приблизительно на 40% передаточный, нежели вид Альфа, которые ранее был распространен на территории страны. Специалисты в США подтвердили такое заявление.   

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые Оксфордского университета сообщили, что начали изучать противопаразитарный препарат "Ивермектин" как возможное средство для лечения COVID-19. Как известно, "Ивермектин" широко используется в некоторых странах мира как препарат для лечения коронавируса. Однако пока нет достоверных подтверждений его реальной эффективности именно в борьбе с COVID-19.


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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/minzdrav-gotovit-novye-ogranichenija-iz-za-rasprostranenija-shtamma_n1665723
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