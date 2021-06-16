Опасный Дельта-вариант COVID-19 распространяется в мире: что необходимо знать

Многие мировые страны начали ослаблять карантинные мероприятия, связанные с распространением COVID и пытаются возвращаться к прежней жизни. Однако специалисты беспокоятся о таком развитии событий на фоне распространения Дельта-варианта коронавируса, который уже зафиксировали в 74 странах. Эта мутация способна распространяться быстрее других, а также вызывать более серьезные последствия, пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на Healthline.

Опасный дельта-вариант COVID-19 распространяется в мире - фото из открытых источников

Отмечается, что во время инфицирования этим коронавирусным штаммом, у пациентов фиксируются более серьезные симптомы, включая лихорадку, кашель и одышку. Кроме того появляются и симптомы, которых не наблюдали при других мутациях COVID: насморк, головная боль, боль в горле.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подчеркивал, что вариант Дельта приблизительно на 40% передаточный, нежели вид Альфа, которые ранее был распространен на территории страны. Специалисты в США подтвердили такое заявление.

Кроме того, анализ данных около 40 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании продемонстрировал, что риск госпитализации у пациентов с Дельта-вариантом в 2,61 раза выше, чем у граждан с Альфа.

Ученые провели исследование, показавшее, что у двух десятков людей, которые получили две дозы вакцины Pfizer-BioNTech, в крови было достаточно антител, чтобы нейтрализовать несколько вариантов, включая Delta. Результаты опубликовали в журнале Nature. При этом многие другие исследование доказали, что одна доза препарата для вакцинации не способна обеспечить достаточную защиту от Дельта-варианта коронавируса.

Наибольшему риску от этого коронавирусного штамма подвержены граждане, которые вовсе не получали прививку от COVID и те, кто не имеет устойчивого иммунного ответа.

Ранее портал "Комментарии" писал, что основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: как теперь определить заболевание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!