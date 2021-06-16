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Главная Новости Общество медицина Опасный Дельта-вариант COVID-19 распространяется в мире: что необходимо знать
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Опасный Дельта-вариант COVID-19 распространяется в мире: что необходимо знать

В частности, риск госпитализации у пациентов с Дельта-вариантом в 2,61 раза выше

сегодня, 09:08
Автор:

Елизавета Черных

Многие мировые страны начали ослаблять карантинные мероприятия, связанные с распространением COVID и пытаются возвращаться к прежней жизни. Однако специалисты беспокоятся о таком развитии событий на фоне распространения Дельта-варианта коронавируса, который уже зафиксировали в 74 странах. Эта мутация способна распространяться быстрее других, а также вызывать более серьезные последствия, пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на Healthline.

Опасный Дельта-вариант COVID-19 распространяется в мире: что необходимо знать

Опасный дельта-вариант COVID-19 распространяется в мире - фото из открытых источников

Отмечается, что во время инфицирования этим коронавирусным штаммом, у пациентов фиксируются более серьезные симптомы, включая лихорадку, кашель и одышку. Кроме того появляются и симптомы, которых не наблюдали при других мутациях COVID: насморк, головная боль, боль в горле. 

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подчеркивал, что вариант Дельта приблизительно на 40% передаточный, нежели вид Альфа, которые ранее был распространен на территории страны. Специалисты в США подтвердили такое заявление. 

Кроме того, анализ данных около 40 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании продемонстрировал, что риск госпитализации у пациентов с Дельта-вариантом в 2,61 раза выше, чем у граждан с Альфа. 

Ученые провели исследование, показавшее, что у двух десятков людей, которые получили две дозы вакцины Pfizer-BioNTech, в крови было достаточно антител, чтобы нейтрализовать несколько вариантов, включая Delta. Результаты опубликовали в журнале Nature. При этом многие другие исследование доказали, что одна доза препарата для вакцинации не способна обеспечить достаточную защиту от Дельта-варианта коронавируса. 

Наибольшему риску от этого коронавирусного штамма подвержены граждане, которые вовсе не получали прививку от COVID и те, кто не имеет устойчивого иммунного ответа. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: как теперь определить заболевание. 


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/delta-variant-covid-19-rasprostranyaetsya-v-mire-vse-chto-nuzhno-znat-ob-opasnoj-mutatsii.htm?_gl=1*188jvgn*_ga*MTU0NzE2MTAwMy4xNjIzODIwNjQw*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzgyMDYzOS4xLjAuMTYyMzgyMDY0NC4w&_ga=2.52322474.2062640961.162382
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