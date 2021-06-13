Основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: как теперь определить заболевание

Мутации могли стать причиной изменения основных симптомов коронавируса. Если раньше пациенты чаще всего жаловались на потеряю обоняния, вкуса или кашель, то сейчас наиболее распространенными признаками заболевания является боль в горле, насморк, лихорадка и головная боль. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на The Mirror.

Основные симптомы коронавируса изменились - фото из открытых источников

Отмечается, что ученые из лондонского Королевского колледжа предположили, что вирус "сейчас действует по-другому". С начала пандемии специалисты следили за симптомами людей, инфицированных коронавирусом.

Эксперты подчеркивают, что кашель располагается теперь на пятом месте среди наиболее распространенных проявлений COVID-19, а потеря обоняния и вовсе не входит в их десятку.

Ученые считают, что "индийский" штамм коронавируса, который сейчас распространен на территории Великобритании, имеет много сходств с обычной простудой. Из-за этого люди не воспринимают заболевание с серьезностью и заражают других.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой коронавирусной волны осенью. Такой позицией поделился главный санитарный врач государства Игорь Кузин.

Замминистра здравоохранения считает, что хотя пока что ситуация с распространением COVID стабильна, но действие адаптивного карантина должно продлеваться. В планах у Министерства здравоохранения до конца лета сделать прививку от коронавируса около пяти миллионам украинцев, но чиновник ожидает четвертую волну заболевания осенью. Это связано с началом "сезона" ОРВИ.



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