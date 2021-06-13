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Главная Новости Общество медицина Основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: как теперь определить заболевание
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Основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: как теперь определить заболевание

По словам ученых, вирус сейчас действует по-другому

сегодня, 13:55
Автор:

Елизавета Черных

Мутации могли стать причиной изменения основных симптомов коронавируса. Если раньше пациенты чаще всего жаловались на потеряю обоняния, вкуса или кашель, то сейчас наиболее распространенными признаками заболевания является боль в горле, насморк, лихорадка и головная боль. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на The Mirror.

Основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций: как теперь определить заболевание

Основные симптомы коронавируса изменились - фото из открытых источников

Отмечается, что ученые из лондонского Королевского колледжа предположили, что вирус "сейчас действует по-другому". С начала пандемии специалисты следили за симптомами людей, инфицированных коронавирусом. 

Эксперты подчеркивают, что кашель располагается теперь на пятом месте среди наиболее распространенных проявлений COVID-19, а потеря обоняния и вовсе не входит в их десятку. 

Ученые считают, что "индийский" штамм коронавируса, который сейчас распространен на территории Великобритании, имеет много сходств с обычной простудой. Из-за этого люди не воспринимают заболевание с серьезностью и заражают других. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой коронавирусной волны осенью. Такой позицией поделился главный санитарный врач государства Игорь Кузин. 

Замминистра здравоохранения считает, что хотя пока что ситуация с распространением COVID стабильна, но действие адаптивного карантина должно продлеваться. В планах у Министерства здравоохранения до конца лета сделать прививку от коронавируса около пяти миллионам украинцев, но чиновник ожидает четвертую волну заболевания осенью. Это связано с началом "сезона" ОРВИ. 


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/osnovnyie-simptomyi-koronavirusa-izmenilis-iz-za-mutatsij-chto-v-spiske.htm?_gl=1*keolwj*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzU2ODgxNC4xMTguMS4xNjIzNTcwMzI0LjA.&_ga=2.262425868.1440645383.1623560279-184586845
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