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Почему новая волна коронавируса может накрыть Украину уже летом — НАН

Более заразный дельта-штамм ковида может прийти в Украину из России

сегодня, 13:13
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на пребывание в "зеленой" карантинной зоне Украина все еще борется с пандемией коронавируса, как и другие страны мира. Ранее исследователи прогнозировали, что новая волна заболевания может прийтись на осень 2021 года, однако, судя по информации Национальной академии наук, эта вероятность стала куда ближе.

Почему новая волна коронавируса может накрыть Украину уже летом — НАН

Новая волна коронавируса может прийти в Украине из России. Фото из открытых источников

Благодаря специальным математическим расчетам исследователи НАН проверяли, как коронавирусная эпидемия может развиваться дальше на территории Украины. Пока прогнозы не слишком оптимистические — еще до конца лета в нашей стране может начаться массовое заболевание особо заразным дельта-штаммом COVID-19.

Ученые отмечают, что он более чем в полтора раза заразнее альфа-версии коронавируса, и протекает более тяжко. К тому же состояние подхвативших этот штамм пациентов намного чаще требовало подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Исследователи НАН бьют тревогу по причине возрастающих очагов заболевания дельта-штаммом в некоторых странах Европы, а также в России. Судя по последним данным, четверть подхвативших "корону" россиян столкнулись именно с вирусом категории "дельта".

По мнению украинских ученых, властям следует предпринять дополнительные меры безопасности. Они могут заключаться в усилении контроля над миграционными процессами (в особенности, из России), а также ускорить темпы массовой вакцинации украинского населения до наступления осени.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Украине относятся к идее начать вакцинировать детей от коронавирусной болезни. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, ожидать ли нашей стране дополнительных поставок противоковидной вакцины из США.


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Источник: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7908
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